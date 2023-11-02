Путин отменил обязательное информирование о введении в России военного положения
Инициатива является, скорее, юридико-технической
02 ноября 2023, 17:19, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал конституционный закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы о введении в России чрезвычайного или военного положения, сообщает РИА Новости.
"Инициатива является, скорее, юридико-технической, так как Россия вышла из СЕ", – отмечает агентство.
В документе из требований исключается информирование генсека СЕ, однако сохраняется уведомление генерального секретаря ООН.
Напомним, Россия официально вышла из Совета Европы в марте 2022 года.
17:27:12 02-11-2023
Так что на днях ждать военное положение?
18:00:44 02-11-2023
А вот о победе надо уведомлять. А то по сводкам уже в два раза больше уничтожено техники чем имеется, а они и не в курсе.
07:11:17 03-11-2023
исключается информирование генсека СЕ ---- по заголовку думал, населению не скажут, когда введут