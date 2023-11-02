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Путин отменил обязательное информирование о введении в России военного положения

Инициатива является, скорее, юридико-технической

02 ноября 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал конституционный закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы о введении в России чрезвычайного или военного положения, сообщает РИА Новости.

"Инициатива является, скорее, юридико-технической, так как Россия вышла из СЕ", – отмечает агентство.

В документе из требований исключается информирование генсека СЕ, однако сохраняется уведомление генерального секретаря ООН.

Напомним, Россия официально вышла из Совета Европы в марте 2022 года.

Фото: kremlin.ru

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В сопроводительном материале отмечается, что документ позволяет добиться паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин законы

Комментарии 3

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Гость

17:27:12 02-11-2023

Так что на днях ждать военное положение?

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Гость

18:00:44 02-11-2023

А вот о победе надо уведомлять. А то по сводкам уже в два раза больше уничтожено техники чем имеется, а они и не в курсе.

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Гость

07:11:17 03-11-2023

исключается информирование генсека СЕ ---- по заголовку думал, населению не скажут, когда введут

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