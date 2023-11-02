Путин отменил обязательное информирование о введении в России военного положения

Инициатива является, скорее, юридико-технической

02 ноября 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал конституционный закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы о введении в России чрезвычайного или военного положения, сообщает РИА Новости.

"Инициатива является, скорее, юридико-технической, так как Россия вышла из СЕ", – отмечает агентство.

В документе из требований исключается информирование генсека СЕ, однако сохраняется уведомление генерального секретаря ООН.

Напомним, Россия официально вышла из Совета Европы в марте 2022 года.