Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone
Ранее СМИ сообщали, что компания может продать свой российский бизнес
14 марта 2024, 08:31, ИА Амител
Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской "дочке" Danone передавались во временное управление Росимущества. Об этом сообщает ТАСС.
Новый указ главы государства вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении рядом имущества. По нему Росимущество среди прочего получило акции АО "Данон Россия", которые раньше принадлежали компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд". Теперь эти пункты признаны утратившими силу.
Причины не объясняются. Отметим, что ранее западные СМИ писали о планах Danon продать свой российский бизнес "Вамин Татарстан". Сумма сделки может составить 17,7 млрд рублей.
08:44:11 14-03-2024
Утро начинается с молока.Мама,я поел.Мама,я хочу на море.И пусть весь мир подождёт.
09:04:34 14-03-2024
А с родственником Рамзана что?
09:38:44 14-03-2024
Гость (09:04:34 14-03-2024) А с родственником Рамзана что?
... а с ним разве может быть что-то плохое? медаль очередную получит скоро, не переживайте
09:44:33 14-03-2024
гость (09:38:44 14-03-2024) Гость (09:04:34 14-03-2024) А с родственником Рамзана ...
Да это понятно, семья очень талантливая. Просто писали, что он теперь управляет компанией.
А при таком раскладе не понятно
11:53:09 14-03-2024
Перепрададут своим.