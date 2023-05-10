Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии

Также глава государства отменил запрет на полёты в республику для российских авиакомпаний

10 мая 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Как сообщает ТАСС, он перестанет действовать с 15 мая 2023 года.

Теперь грузинские граждане смогут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Есть исключения для въезжающих в страну с целью работы и для тех, кто будет находиться в РФ более 90 дней, в том числе с целью получения образования.

Кроме того, Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию. Отдельно снимается и запрет на продажи туров в страну.

Напомним, что особый порядок пересечения границы был введён после военного конфликта в 2008 году. Впоследствии, в 2011 году, Грузия отменила его, разрешив россиянам находиться в стране до года.