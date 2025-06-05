Путин отметил государственными наградами заслуги пятерых жителей Алтайского края

Глава региона традиционно поздравит награжденных

05 июня 2025, 20:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Заслуги пятерых жителей Алтайского края отмечены государственными наградами РФ. Соответствующий указ 30 мая подписал президент Владимир Путин, сообщили в краевом правительстве.

Медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока" награждены сотрудники РЖД: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Сергей Захаров (Кулундинский район) и замначальника Западно-Сибирской железной дороги Андрей Кульдишов.

Сергей Захаров принимал участие в выполнении большого объема работ по строительству новых электрокотельных товарной конторы и вокзала на станции Ново-Благовещенка, по установке и присоединению к трубопроводам водопровода и сети котельной на станции Леньки.

Андрей Кульдишов внес большой вклад в организацию эффективной деятельности железной дороги, внедрение современных технологий, улучшение условий труда и повышение уровня социально-экономического развития края.

Медалью Луки Крымского награждена заведующая неврологическим отделением – врач-невролог Краевой клинической больницы Ирина Климова, работающая в учреждении более 35 лет.

Под ее руководством в неврологическом отделении ежегодно оказывают помощь свыше 1,3 тысячи пациентам из городов и районов края. Также Ирина Борисовна является автором 26 печатных работ.

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено анестезиологу-реаниматологу Краевой клинической больницы Борису Звягину и заведующей бактериологической лабораторией, врачу-бактериологу городской больницы № 5 (Барнаул) Светлане Шабановой.

Больше 50 лет Борис Звягин посвятил работе в сфере здравоохранения, стоял у истоков организации анестезиологической службы в Алтайском крае. Он первым в регионе начал использовать методику умеренной и углубленной гипотермии при проведении кардиологических операций.

При непосредственном участии Светланы Шабановой на базе городской больницы № 5 в 1995 году открыли одну из первых в регионе самостоятельных бактериологических лабораторий. С 2005 года в лаборатории внедрили базы данных с использованием современного программного обеспечения.