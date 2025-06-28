Путин отметил вклад молодежи в развитие России
Глава государства выступил в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ
28 июня 2025, 22:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Благодаря молодому поколению Россия развивается и реализует планы на десятилетия вперед, заявил Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
"Вместе с вами, при вашем активном участии страна динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед", — сказал президент во время открытия молодежных комплексов в регионах в режиме видеоконференции.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, главы делегаций согласовывают дату.
06:19:44 29-06-2025
Обожаю молодёжь, которая не интересуется политикой. Не вникает, ничего не слышала и разговаривать бесполезно).
19:04:46 29-06-2025
Гость (06:19:44 29-06-2025) Обожаю молодёжь, которая не интересуется политикой. Не вника...
А зачем со своими старческими разговорами лезть к молодежи?