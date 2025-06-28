Путин отметил вклад молодежи в развитие России

Глава государства выступил в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ

28 июня 2025, 22:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Благодаря молодому поколению Россия развивается и реализует планы на десятилетия вперед, заявил Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

"Вместе с вами, при вашем активном участии страна динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед", — сказал президент во время открытия молодежных комплексов в регионах в режиме видеоконференции.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, главы делегаций согласовывают дату.