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Путин отметил вклад молодежи в развитие России

Глава государства выступил в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ

28 июня 2025, 22:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Благодаря молодому поколению Россия развивается и реализует планы на десятилетия вперед, заявил Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

"Вместе с вами, при вашем активном участии страна динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед", — сказал президент во время открытия молодежных комплексов в регионах в режиме видеоконференции.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, главы делегаций согласовывают дату.

Владимир Путин Россия

Комментарии 2

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Гость

06:19:44 29-06-2025

Обожаю молодёжь, которая не интересуется политикой. Не вникает, ничего не слышала и разговаривать бесполезно).

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Гость

19:04:46 29-06-2025

Гость (06:19:44 29-06-2025) Обожаю молодёжь, которая не интересуется политикой. Не вника...
А зачем со своими старческими разговорами лезть к молодежи?

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