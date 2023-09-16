Путин отправил Медведева в ДНР

Замглавы Совбеза проверил, как идет подготовка контрактников

16 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Дмитрий Медведев по поручению Владимира Путина посетил полигон подготовки военнослужащих по контракту в ДНР вблизи линии фронта.

Об этом агентству РИА Новости рассказал помощник замглавы Совбеза Олег Осипов.

По его словам, Медведев в рамках визита ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников.

Напомним, 14 сентября Дмитрию Медведева исполнилось 58 лет.