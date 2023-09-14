Политик, друг президента и главная угроза Европе. Дмитрий Медведев отмечает 58-летие

Наиболее ярко жителям Алтайского края Дмитрий Анатольевич запомнился благодаря нескольким визитам в регион

14 сентября 2023, 18:22, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Экс-президент России, бывший премьер-министр, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 сентября отмечает 58-летие. Ко дню рождения знакового для страны политика amic.ru напомнил ключевые моменты из его биографии, сделал подборку самых угрожающих для Евросоюза его высказываний, которые удивили многих, а также вспомнил все визиты Дмитрия Анатольевича в Алтайский край.

Интеллигент и президент

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде в семье профессора и филолога. Задатки политика проявились в 1989 году – он участвовал в избирательной кампании профессора юрфака ЛГУ Анатолия Собчака, который баллотировался в народные депутаты СССР. В 1990-1995 годах занимал должность советника Собчака, был экспертом комитета по внешним связям мэрии Петербурга, председателем которого в то время был Владимир Путин.

В 1999 году Медведев по приглашению Путина переезжает в Москву и становится замглавы аппарата федерального правительства. Позже его назначают замглавы администрации президента, а в октябре 2003 года стал главой администрации президента.

В ноябре 2005 года Путин назначил Медведева первым вице-премьером. 10 декабря 2007 года кандидатуру Медведева выдвинули на выборы президента России. В марте 2008 года Медведев избрался президентом, главой государства он был один срок – до 2012 года.

В 2012 году Медведев вновь стал премьер-министром, а также занял пост председателя "Единой России", сменив Путина, который был лидером партии с 2008 года.

Премьер-министром Медведев трудился до 2020 года. В январе Путин назначил на пост Михаила Мишустина, а для Медведева специально создал должность заместителя председателя Совета безопасности России.

"Нанести ядерный удар по объектам в Европе"

Следующую волну популярности в народе Медведев снискал, когда стал зампредом Совбеза РФ. Особенное внимание привлекают его сообщения в Telegram-канале, которые моментально расходятся по российским и зарубежным СМИ.

К примеру, в марте 2023 года Медведев, комментируя решение МУС выдать ордер на арест Владимир Путина, пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты по зданию суда в Гааге.

"Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда", – написал он.

Собственно, Медведев неоднократно говорил о ядерных ударах по Украине, Европе и странам НАТО. В частности, по его мнению, превентивный удар придется наносить, если Запад передаст Украине ядерное оружие.

А уже если подтвердится попытка атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО, то тут уже нечего стесняться, – надо сразу бить по ядерным объектам в Восточной Европе. Об этом Медведев писал летом 2023 года.

Недавно Медведев процитировал странам НАТО предсказание апокалипсиса из Библии.

"Предсказания апокалипсиса все ближе. "В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них", – написал Медведев.

Также он нашел способ заставить чиновников ЕС "густо наложить в свои штаны и юбки". На эту тему Медведев подумал, когда Евросоюз решил конфисковывать автомобили и личные вещи у граждан России, заезжающих на территорию ЕС.

В целом Медведев уверен на 100%, что Россия раздавит "врагов и оборзевших националистов".

"У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены", – напомнил Дмитрий Анатольевич российско-грузинский конфликт, благодаря которому его и запомнили на посту президента России.

Фото: amic.ru

Три раза приезжал на Алтай

Первый визит Медведева произошел в 2008 году. Самолет с политиком приземлился в Барнауле 13 февраля. В аэропорту его встречали полпред президента в СФО Анатолий Квашнин, губернатор Алтайского края Александр Карлин, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев и другие официальные лица.

Первым делом Медведев отправился в тепличный комплекс "Индустриальный", который в те годы позиционировали как гордость не только края, но и всей Сибири. Вице-премьеру показали огурцы, выращенные по новым технологиям.

– Попробовать-то дадите? – задал Медведев вопрос директору тепличного комплекса, присев на корточки возле грядки и внимательно разглядывая урожай.

– Ох, конечно. Специально для вас растили, – ответил директор, срывая для важного гостя овощ сантиметров 30 в длину.

– Вкусно. Я помню, в Ленинграде в феврале появлялись огурцы, длинные такие, – насладившись алтайским овощем резюмировал Медведев.

Второй визит Медведева в Барнаул состоялся 1 ноября 2011 года. Готовились к приезду важного гостя всем городом. Отремонтировали дороги, отреставрировали часть зданий на красной линии на проспекте Ленина, развесили баннеры с цитатами Дмитрия Анатольевича, который на тот момент был президентом России. Через каждые 100 метров на Павловском тракте поставили сотрудника полиции следить за порядком.

Первым делом Дмитрий Медведев провел встречу с активом партии "Единая Россия". Глава государства призвал активнее бороться с алкоголизмом в стране.

После Медведев направился в АлтГУ. К визиту президента в корпусе университета на улице Димитрова провели капитальный ремонт, даже столовую на первом этаже построили всего за месяц, которую студенты долго выпрашивали. Однако Медведев нарушил все планы и направился в другой корпус вуза – на проспекте Красноармейском, где ремонт сделать не успели. В итоге глава государства сидел за старой партой, а объективы телекамер выхватывали рваный линолеум на полу.

Третий визит Медведева был в 2019 году, в Алтайском крае премьер-министр находился два дня. Добирался к нам сначала на самолете до Новосибирска, потом три часа на поезде по алтайским степям. В Барнаул прибыл поздно вечером 12 ноября – в этот день из-за сильнейшего снегопада город стоял в пробках, а визит премьер-министра только усугубил ситуацию.

На следующий день Медведев отправился в село Санниково, где даже стригли газон во время снегопада. Сначала он пообщался с девушкой, гулявшей с ребенком на детской площадке, а после произошел случай, о котором написали все федеральные СМИ – к нему в ноги кинулась женщина и попросила решить проблему отсутствия горячей воды в многоквартирном доме. Медведев дал губернатору Виктору Томенко задание разобраться в проблеме, на следующий день глава региона принял решение отремонтировать котельную в селе к концу 2020 года.

Случай с женщиной стал самым ярким моментом во время визита Медведева. На этом фоне мало кто запомнил, что краю пообещали деньги на модернизацию аэропорта, забрать трассу в федеральную собственность, а также вообще помочь преодолеть бедность.

Более подробно обо всех визитах Дмитрия Медведева в Алтайский край можно прочитать в специальном материале amic.ru.