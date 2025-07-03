Путин планирует 3 июля провести разговор с Трампом

Американский политик также говорил о планах созвониться с российским лидером

03 июля 2025, 21:51, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, осматривая выставку растущих российских брендов.

"Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок", — сказал он у одного из стендов.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявил о своих планах поговорить с Путиным. По его словам, телефонный звонок должен был начаться в 17:00 мск.