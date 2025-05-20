Зеленский в "полном шоке". Как в мире оценили третий разговор Путина и Трампа

Наблюдатели считают, что лидеры ЕС "ошеломлены": вместо санкций – "превосходная" беседа

20 мая 2025, 11:00, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В очередной раз внимание всего мира было приковано к телефонному разговору Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшемуся вечером 19 мая. От диалога руководителей двух государств зависит развитие событий в украинском конфликте, а также другие геополитические процессы. Важнейшие отклики на эту беседу, его некоторые оценки, ироничные замечания – в материале amic.ru.

"Содержательный и весьма откровенный разговор"

Беседа, продолжавшаяся два часа пять минут, началась с того, что Путин пожелал здоровья новорожденному внуку Трампа и его дочери, рассказал на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку. Я с удовольствием с тобой переговорю", – сообщил помощник президента РФ.

Сам президент России назвал его "очень содержательным и весьма откровенным, и в целом <...> в этой связи весьма полезным".

Дональд Трамп заявил, что "тон и дух беседы были превосходными".

На оптимизм президента США обращает внимание Politico, которое также выделяет его заявление, что РФ и Украина должны "немедленно" начать переговоры о прекращении огня".

"Однако он дал понять, что США, вероятно, больше не будут стремиться играть посредническую роль <…> Трамп <…> также отметил, что и Россия, и Украина смогут извлечь экономическую выгоду в послевоенный период. Тем не менее его готовность отойти от собственных миротворческих инициатив – несмотря на предвыборные обещания закончить войну "в первый же день" – может свидетельствовать о смещении внешнеполитического акцента в сторону ядерных переговоров с Ираном", – пишет издание.

"Заявление Трампа о том, что США не будут участвовать в переговорах, отражает позицию России, которая выступает против посредничества Вашингтона. Россияне отказались допустить к переговорам в пятницу представителя госдепартамента Майкла Антона", – полагает американское издание Axois.

"Трамп не готов давить на Россию"

Внимание американского президента больше обращено на торговлю, в том числе между РФ и Украиной, указывает вашингтонский репортер арабского канала Al Jazeera Шихаб Раттанзи:

"Мы слышим, что большое внимание уделяется торговле: как только закончится то, что Дональд Трамп называет "кровавой бойней", могут быть заключены крупные торговые сделки с Россией и Украиной, обе страны могут получить выгоду от торговли. Это интересно, потому что это действительно основывается на новой внешнеполитической доктрине Трампа, о которой мы слышали на Ближнем Востоке на прошлой неделе: торговля, а не хаос. Итак, мы снова слышим, что центральным элементом его внешней политики является торговля, а не бесконечные войны", – подчеркивает автор канала.

Европейских лидеров "ошеломили" некоторые детали беседы Путина и Трампа, пишет газета Financial Times, ссылаясь на собственный источник.

"Из рассказа американского президента следовало, что он не готов оказать большее давление на Россию", – пишет издание.

Президент США не дал никаких указаний об ужесточении санкций против России, отмечает агентство Bloomberg.

"Российские войска продолжают медленно продвигаться вперед на поле боя. Кремль неоднократно заявлял, что Россию не волнуют угрозы дальнейших санкций и что им не удастся убедить Путина изменить свои военные цели. Российская экономика в значительной степени приспособилась к многолетним жестким ограничениям со стороны США и их союзников по "Большой семерке", – пишет агентство.

"Избегать угроз принуждения"

Опасения ЕС по поводу позиции американского лидера в отношении Киева передает агентство Reuters.

"Европейские лидеры говорят, что Путин несерьезно относится к миру, хотя они опасаются, что Трамп и его команда могут навязать Киеву карательное мирное соглашение, в результате которого Украина, по сути, лишится пятой части своей территории и надежной гарантии безопасности от возможного будущего нападения со стороны России", – считает агентство.

Трампу необходимо сосредоточиться на том, чтобы вместе с Путиным определить шаги, которые можно предпринять, чтобы переговоры между Москвой и Киевом продолжались, рассуждает британский новостной и аналитический сайт UnHerd.

"Ему следует избегать угроз принуждения и подтвердить готовность США помочь в переговорах, когда придет время, а также добиться от Путина обещания сохранить прямую связь России с Украиной. Хотя этот результат будет менее триумфальным, чем хотелось бы Трампу, такой подход, скорее всего, поможет проложить путь к устойчивому миру", – считает издание.

Вероятность новых санкций против РФ после разговора президентов резко снизилась, огорченно констатирует британская газета The Times.

"Вместо того чтобы наказать Россию "сокрушительными" санкциями, на которые надеялись некоторые, он приветствовал "хороший" разговор", – считает издание.

"Был жесткий разговор"

"Краткий итог разговора – Путин пообещал Трампу продолжить переговоры с Киевом. Трамп не прибегал к угрозам новыми санкциями, понимая, что: а) он сам не хочет их вводить; б) Путин это понимает; в) после угрозы Путин откажется от переговоров (даже таких вялотекущих, как сейчас)" – так отреагировал на разговор двух глав государств в своем канале журналист Петр Акопов.

Это был "жесткий разговор", уверен российский политолог Сергей Марков.

"Трамп требовал перемирия. Путин отверг. Путин настаивал, что это должен быть реальный мир. С реальными уступками со стороны Украины. А перемирие может быть только шагом к реальному миру. Если Украина не будет делать уступок, то и перемирия не будет" – такую оценку разговору дал он в своем телеграм-канале.

При этом Зеленский "в полном шоке от переговоров и делает разные заявления", – уверен Марков.

"1. Украина не будет выводить войска со своих территорий (то есть Зеленский понимает, что США почти поддержали, что Украина должна вывести войска из Донбасса, Запорожья, Херсона). 2. Украина не откажется от цели вступления в НАТО (Хм. Ну запрет на это уже вопрос практически решенный)", – комментирует Марков высказывания Зеленского.

"Интересно, осознавал ли Трамп, как больно он делает абонентам, которым звонил после разговора с российским лидером, – пишет в своем телеграм-канале военкор Александр Коц. – Ведь, по сути, он сообщал им, что свое требование о немедленном 30-дневном перемирии они могут засунуть себе в свою Еврокомиссию и провернуть пять раз против часовой стрелки. А сверху их воспаленное чувство собственного величия еще и присолил помощник президента России Ушаков, сообщив, что лидеры называли друг друга по имени".

"Зеленского будут "сносить"

США придется "сносить" Зеленского, считает политолог Марат Баширов.

"Был бы Обама, то Зеленского просто бы убили. Но Трамп не хочет убивать его. Ему требуется устранение препятствия. Как этого достичь с такими вводными? Старое доброе удушение компроматом. Всех, кто рядом, и его самого. Низложение и лишения. Не лишение, а именно лишения. И никто не поможет. Ни Британия, ни Франция, ни тем более ФРГ. А остальные только притопят посильнее", – пишет политолог в своем телеграм-канале.

Судя по комментариям Трампа, он согласен не только с российскими аргументами, он согласен со всем, что говорится и предлагается по поводу возможного "замирения" России и Украины, считает политолог Александр Сосновский.

"Причем согласен всегда, не особо вдумываясь в смысл предлагаемого и обсуждаемого. Мир между Россией и Украиной – одно из его громких предвыборных обещаний, которое (как и все остальные) до сих пор не выполнено. Поэтому как только где-то произносится "переговоры", то Дональд буквально сразу же возникает с глубокомысленным комментариями. Ну а уж после разговора с Путиным сам американский господь велел сделать заявление, как можно более глубокомысленное. Вот только есть вероятность, что завтра Трамп будет говорить совсем другое…" – пишет Сосновский в своем телеграм-канале.

"Они над ним издеваются"

Европа и Киев ждали каких-то чудовищных санкций Трампа против России, напоминает в своем телеграм-канале политолог и телеведущий Сергей Мардан.

"Хотя очевидно, что такой шаг поставит крест не только на украинском треке, но и на всем российско-американском переговорном процессе. А там, помимо Украины, зашито множество важных вопросов. Зачем это Трампу?" – вопрошает Мардан.

На продолжительность разговора Трампа с российским и украинским лидерами (как известно, Зеленский общался с главой Белого дома до президента РФ) обратил внимание политолог Александр Носович.