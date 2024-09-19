Путин поблагодарил жителей приграничных районов за сплоченность
Президент подчеркнул, что люди пришли на выборы, несмотря на террористические акты
19 сентября 2024, 08:14, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поблагодарил избирателей, проживающих в приграничных районах. Об этом сообщает "Лента.ру".
Российский лидер провел встречу с главами субъектов страны, которые избрались на свои должности в результате выборов, прошедших в единый день голосования. Он поздравил их с победой, а также обратился к избирателям из приграничных районов.
"Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации", – сказал Путин.
10:34:24 19-09-2024
Партия "Единая Россия" и "народ" - едины!
16:08:48 19-09-2024
Гость (10:34:24 19-09-2024) Партия "Единая Россия" и "народ" - едины!...
Никто ничего толком не понял, но минус поставили. Вот она - народная "любовь"... Куда побежите, едросовцы?