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Путин поблагодарил жителей приграничных районов за сплоченность

Президент подчеркнул, что люди пришли на выборы, несмотря на террористические акты

19 сентября 2024, 08:14, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил избирателей, проживающих в приграничных районах. Об этом сообщает "Лента.ру".

Российский лидер провел встречу с главами субъектов страны, которые избрались на свои должности в результате выборов, прошедших в единый день голосования. Он поздравил их с победой, а также обратился к избирателям из приграничных районов.

"Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации", – сказал Путин.

Владимир Путин выборы

Комментарии 2

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Гость

10:34:24 19-09-2024

Партия "Единая Россия" и "народ" - едины!

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Гость

16:08:48 19-09-2024

Гость (10:34:24 19-09-2024) Партия "Единая Россия" и "народ" - едины!...
Никто ничего толком не понял, но минус поставили. Вот она - народная "любовь"... Куда побежите, едросовцы?

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