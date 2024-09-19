Путин поблагодарил жителей приграничных районов за сплоченность

Президент подчеркнул, что люди пришли на выборы, несмотря на террористические акты

19 сентября 2024, 08:14, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил избирателей, проживающих в приграничных районах. Об этом сообщает "Лента.ру".

Российский лидер провел встречу с главами субъектов страны, которые избрались на свои должности в результате выборов, прошедших в единый день голосования. Он поздравил их с победой, а также обратился к избирателям из приграничных районов.