Путин: подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты
Но и богатых очень много, отметил президент
19 декабря 2023, 08:30, ИА Амител
Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству.
"В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас немало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много", – цитирует президента РИА Новости.
При этом обеспеченным людям приходится вынимать своих детей из зоны комфорта, чтобы они к чему-то стремились и чего-то добивались, добавил он.
Также президент рассказал, что демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года.
08:33:16 19-12-2023
Довёл страну
08:43:33 19-12-2023
обеспеченным людям приходится вынимать своих детей из зоны комфорта -Все обрыдались.
08:46:44 19-12-2023
В семьях, где полное финансовое благополучие, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты ---------- какое то странное полное финансовое благополучие... м.б. эти три слова в кавычки надо взять?
08:49:27 19-12-2023
Но и богатых очень много - каково процентное соотношение?
22:36:00 19-12-2023
Гость (08:49:27 19-12-2023) Но и богатых очень много - каково процентное соотношение?... Если подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, то богатых подавляющее меньшинство, но они подавляют бедных.
09:07:15 19-12-2023
М-да. А вот от пенсии до пенсии не сказано - ну да это "лотерея" на выживание......
09:07:54 19-12-2023
Живу от пенсии до пенсии. Если бы не огород, вообще тяжко бы было.
10:00:14 19-12-2023
Гость (09:07:54 19-12-2023) Живу от пенсии до пенсии. Если бы не огород, вообще тяжко бы... все для вашего блага, чтоб не засиживались в зоне комфорта, чтобы вы к чему-то стремились. (сарказм)
11:26:31 19-12-2023
Гость (09:07:54 19-12-2023) Живу от пенсии до пенсии. Если бы не огород, вообще тяжко бы... Товарищ пенсионер, никогда не хвались своим огородом. Мишустин, внимательно смотрит за этими способами выживания и делает коррекцию по индексации...
09:19:03 19-12-2023
Не хватает зарплаты.
09:22:33 19-12-2023
Подавляющее большинство живут бедно.Это плохо.Но богатых и очень богатых много.И это очень хорошо.
09:33:36 19-12-2023
Гость (09:22:33 19-12-2023) Подавляющее большинство живут бедно.Это плохо.Но богатых и о... он забыл добавить-"в его окружении"
09:33:48 19-12-2023
От зарплаты до зарплаты не живут, а выживают. Зачем-то... А живут - это от отката до распила.
09:39:44 19-12-2023
Ну сейчас мы его выберем и уж он то наведёт порядок.
10:02:32 19-12-2023
Гость (09:39:44 19-12-2023) Ну сейчас мы его выберем и уж он то наведёт порядок. ... так это и есть его порядок. в следующем сроке богатые станут еще немного богаче, а бедные еще немного беднее.
11:55:31 19-12-2023
Гость (10:02:32 19-12-2023) Гость (09:39:44 19-12-2023) Ну сейчас мы его выберем и... Бедных просто станет меньше. Или не станет совсем....
12:59:32 19-12-2023
Зачем беднее? (11:55:31 19-12-2023) Бедных просто станет меньше. Или не станет совсем.... ... думаете вымрут?
11:30:15 19-12-2023
Гость (09:39:44 19-12-2023) Ну сейчас мы его выберем и уж он то наведёт порядок. ... Двадцать четыре года, наводил порядок. Как можно это забыть?
09:46:45 19-12-2023
Да-а-а?А я думал ,мы цветём и пахнем ,в самой богатой стране мира...Вот так дОжили казаки...
10:28:39 19-12-2023
Финансовые консультанты, которых сейчас много на просторах интернета говорят, что чувствовать себя финансово уверенно домохозяйство (семья) может когда у нее есть резерв от 3 до 6 месячных доходов домохозяйства. Сумму можно разместить на коротком срочном депозите в банке или на накопительном счете. При этом у семьи могут быть кредиты, но эту подушку тем не менее тратить не советуют. Дискуссионное конечно мнение, но оно есть и логика тут такая: вы можете потерять работу и ежемесячный доход или у вас возникнут срочные незапланированные расходы, но подушка безопасности в 3-6 месячных дохода позволит вам на период поиска новой работы жить обычной жизнью и гасить свои обязательства без просрочек. Жизнь от зарплаты до зарплаты без резерва с постоянными перекредитовками и перехватываниями у родственников и знакомых - даже при наличии у семьи видимых атрибутов благополучной жизни - это очень условное нестабильное состояние. До первой серьезной болезни, увольнения или еще какой-то неприятности, например, ДТП с автомобилем.
11:26:15 19-12-2023
Гость (10:28:39 19-12-2023) Финансовые консультанты, которых сейчас много на просторах и... оно конечно да. но благодаря "мудрой" политике гениалиссимуса цена стремительно растут, рубли обесцениваются и подушка скукоживается
11:28:08 19-12-2023
Гость (10:28:39 19-12-2023) Финансовые консультанты, которых сейчас много на просторах и... Согласен с вашими предложениями,но меня интересует ,почему мы в богатой стране должны прозябать ,а не жить ,так как живёт весь мир.Почему наш уровень жизни не повышается а снижается день ото дня?
12:53:17 19-12-2023
Афиноген (11:28:08 19-12-2023) Согласен с вашими предложениями,но меня интересует ,почему м... Как почему? Потому что надо потерпеть для достижения великой цели. В очередной сто пятидесятый раз.
14:02:19 19-12-2023
Афиноген (11:28:08 19-12-2023) Согласен с вашими предложениями,но меня интересует ,почему м... А как живет "весь мир" вы знаете? Или вы только с жизнью в самых благополучных странах сравниваете?
18:12:35 19-12-2023
Гость (14:02:19 19-12-2023) А как живет "весь мир" вы знаете? Или вы только с жизнью в с... Где дураки у власти, закономерно будет плохо. Чё тут не знать.
10:51:52 19-12-2023
Бедных? НИЩИЕ МЫ... НИЩИЕ... Северные районы Китая дотируют потому что изза климата жить тяжело а у нас создали все условия что бы или сдох или уехал
11:20:31 19-12-2023
зарплата стала как 10 лет назад, а цены в разы выше
11:38:25 19-12-2023
заныли нытики... да у большинства людей в мире нет и никогда не будет того, что есть у многих из вас... надоели, ей Богу...
11:51:49 19-12-2023
Гость (11:38:25 19-12-2023) заныли нытики... да у большинства людей в мире нет и никогда... Что есть у многих? Портрет В В Путина? Ей Богу, это уже надоело Богу, но Он пока не может вмешаться в этот эксперимент Лукавого построить Бытие, лучше чем у многих стран, которые находятся на первых местах по уровню жизни своих людей.
12:00:57 19-12-2023
Гость (11:38:25 19-12-2023) заныли нытики... да у большинства людей в мире нет и никогда... Про Бога ты зря так. Народ не "ноет",а культурно выражает своё ВЫЖИВАНИЕ и это есть хоть маленькая но свобода слова ,если тебе все надоели это только твоё дело ,но никогда не обобщай.
12:28:32 19-12-2023
Гость (11:38:25 19-12-2023) заныли нытики... да у большинства людей в мире нет и никогда... вот-вот. вспоминаю жизнь рабов в империях бронзового века. да по сравнению с ними тут любой нищеброд как сыр в масле
14:24:02 19-12-2023
Гость (12:28:32 19-12-2023) вот-вот. вспоминаю жизнь рабов в империях бронзового века. д... Так дай все вместе, с яйцами курями, как раки назад в бронзовый век.
12:17:45 19-12-2023
Богатые и очень богатые к нам приезжают из Америки? Или куют свое счастье на родине? Среди бедных и нищих.
15:16:44 19-12-2023
Зачем и для кого Президент это говорит? Он перед продлением полномочий исповедуется и кается?
17:38:35 19-12-2023
Это чтобы во время очередного срока ни у кого не была претензий - вас ведь предупредили.