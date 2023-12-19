Путин: подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

Но и богатых очень много, отметил президент

19 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству.

"В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас немало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много", – цитирует президента РИА Новости.

При этом обеспеченным людям приходится вынимать своих детей из зоны комфорта, чтобы они к чему-то стремились и чего-то добивались, добавил он.

Также президент рассказал, что демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года.