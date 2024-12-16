"Единая Россия" включит участников СВО в состав руководящих органов партии

В партии также намерены расширить депутатский корпус за счет военнослужащих, прошедших специальную военную операцию

16 декабря 2024, 15:40, ИА Амител

Съезд "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

14 декабря в Москве прошел Съезд партии "Единая Россия". Обсуждали много вопросов, в том числе и поддержку участников спецоперации в рамках площадки "Элита страны. Участники СВО". Подробности сообщает сайт ER.ru.

Участие в мероприятии принял первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Он подчеркнул ключевую роль партии большинства в поддержке военнослужащих.

"Важно, что члены "Единой России", региональные отделения, актив партии продолжают поддерживать ребят на передовой. Хочу сказать всем большое спасибо за оказанную помощь. Темпы снижать нельзя ни в коем случае", – сказал Сергей Кириенко.

Кириенко также подчеркнул значимость сотрудничества партии с фондом "Защитники Отечества", Комитетом семей воинов Отечества, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции и другими общественными организациями, оказывающими помощь семьям участников СВО.

Исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев акцентировал внимание на задаче, поставленной президентом РФ: формировании новой элиты государства.

"Единая Россия" в это активно включилась. Мы готовимся к Единому дню голосования 2025. Еще более системно подойдем к нему. Уверены, что депутатов из числа участников СВО, которые получат мандаты, станет больше", – отметил он.

Якушев подчеркнул, что важно не только обрести мандат депутата, но и научиться использовать все предоставленные возможности. Необходимо эффективно работать на избирательных округах, учитывать запросы граждан и профессионально защищать их интересы в законодательной работе.

Он также отметил, что и после выборов партия будет работать в этом направлении, используя свою разветвленную инфраструктуру. Кроме того, Владимир Якушев сообщил, что в процессе ротации руководящих органов партии в Высший и Генеральный советы войдут участники СВО.

"Для нас это принципиально важно, потому что только во взаимодействии с вами мы ответим на все новые вызовы и вопросы, стоящие сегодня перед нами. Уверен, что это серьезное усиление и укрепление наших рядов", – сказал Владимир Якушев.

Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин рассказал о гуманитарной деятельности партии, направленной на поддержку участников СВО. По его словам, с начала специальной военной операции партия передала более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.

"Две тысячи – только в Курскую область. На пике у нас было 45 гуманитарных центров вдоль всей линии фронта", – сказал он.

Сидякин добавил, что работа партии направлена на оперативное решение любых задач. Сейчас партия обеспечивает гражданские направления с помощью волонтеров. В сложных ситуациях, как в Курске, развертывание сил происходит за один день. Там организуют пункты временного размещения (ПВР), оснащенные бытовой техникой, а также распределительные центры гуманитарной помощи. Партия активно поддерживает военных, и эта помощь включает не только закупку дронов, но и собственные разработки. Эти усилия приближают общую Победу, подчеркнул Александр Сидякин.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил, что для военнослужащих, которые едут домой, важно организовать программы обучения, реабилитации, а также спортивные и досуговые мероприятия. Важно, чтобы бойцы были заняты полезными и созидательными делами. Это не только укрепит экономику страны, но и повысит ее безопасность. У руля государства и партии будут стоять люди, прошедшие испытания войной, подчеркнул он.

Сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин уверен, что участники и ветераны СВО должны использовать возможности, которые дает ЕР.

"Это – Высшая партийная школа, другие кадровые лифты. "Единая Россия" – состоявшаяся, с большинством на всех уровнях, от муниципального, регионального до федерального – является инструментом. Инструментом, на который опирается Владимир Путин, инструментом, который делает государство более сильным, жизнь людей – более тщательно организованной", – сказал он.