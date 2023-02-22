Путин поддержал идею построить оборонительную линию в Крыму

Глава полуострова Сергей Аксёнов заявил, что инициатива построить фортификации принадлежит ему

22 февраля 2023, 21:24, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею построить фортификационную линию в Крыму. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов, его цитирует ТАСС.

"Оборонительная линия – это весь Крым, в границах. Если не пригодится [линия обороны] – и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так", – сказал Аксёнов.

Политик заявил, что инициатива возвести фортификационную линию в Крыму принадлежит ему, подчеркнув, что он полностью владеет ситуацией на полуострове.