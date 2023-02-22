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Путин поддержал идею построить оборонительную линию в Крыму

Глава полуострова Сергей Аксёнов заявил, что инициатива построить фортификации принадлежит ему

22 февраля 2023, 21:24, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею построить фортификационную линию в Крыму. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов, его цитирует ТАСС.

"Оборонительная линия – это весь Крым, в границах. Если не пригодится [линия обороны] – и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так", – сказал Аксёнов.

Политик заявил, что инициатива возвести фортификационную линию в Крыму принадлежит ему, подчеркнув, что он полностью владеет ситуацией на полуострове.

Комментарии 12

  • Раз такой психоз пошел, то может и нам в Алтайском крае, оборонительную линию построить?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Ну хоть один здравый отписался.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Со стороны ГорноАлтайцев ?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Может надо было 9 лет назад построить
    23 февраля, Гость   Ответить
  • А говорили непотопляемый авианосец
    23 февраля, Гость   Ответить
  • А говорили непотопляемый авианосец ***** Авианосец потому и непотопляемый, что ему есть чем обороняться и наступать.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Раз такой психоз пошел, то может и нам в Алтайском крае, ***** Вы свой психоз лучше лечите, а за Алтайский край другие подумают.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • А от того отгораживаемся? Ведь сейчас вокруг Крыма только российская территория. И кто будет строить? Те, у кого нога - это у кого надо нога? Опять потекут бюджетные денеьги в карманы олигархов.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • А правда, что депутат КПРФ слушал Вову с лапшой на ушах? Это честный депутат или дискредитирует?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Мелко, надо по левобережью, в границах 39 года.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • игра в бирюльки продолжается...
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Нечего дурью маятся. Ни одна линия в истории не остановила какого либо агрессора.Ни маннергейма,ни мажино, ни сталина и т. д Достаточное превышающее количество над противником в сотни раз артиллерийских и ракетных систем от отделения взвода роты батальона полка бригады и выше. Не единичные экземпляры которые гоняют с одного места на другое а массово избыточное и находящееся в структурах подразделений. То же самое и по танкам и БМП. Беспилотникам и авиации разного назначения, спутникового наблюдения за подступами к границе и самое главное мобильных ударных бригад дивизий корпусов со всем набором оружия от автомата до ракет и авиации.
    23 февраля, Гость   Ответить
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