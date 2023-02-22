Путин поздравил россиян с 23 Февраля в "Лужниках"

По словам главы государства, сейчас весь народ многонациональной страны является защитниками Отечества

22 февраля 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил на патриотическом митинге-концерте в "Лужниках". Со сцены глава государства поздравил россиян с Днём защитника Отечества, заявив, что сейчас весь российский народ выступает в этой роли.

"Прямо сейчас идёт бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, как те, которые стоят здесь, рядом с нами. При защите наших интересов, наших людей, нашей культуры, нашего языка, нашей территории – весь наш народ является защитником Отечества", – заявил глава государства.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Почти за два часа он сделал ряд заявлений о спецоперации на Украине, помощи солдатам и их семьям, российской экономике, социальной сфере и образовании.