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Матвиенко призвала чиновников отказаться от модераторов, дедлайнов и кофебрейков

Она отметила, что нужно использовать русские аналоги слов, если они есть

14 ноября 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала политиков и чиновников отказаться от использования иностранных слов, если у них есть русские аналоги. Ее слова передает ТАСС.

"Такие термины, как "модератор" – ведущий, "дедлайн" – срок исполнения, "кофебрейк" – понятно, что перерыв, ряд других, в большинстве случаев выглядят совершенно неуместно", – сказала Матвиенко.

Она добавила, что иностранные слова зачастую используются в речи без необходимости и с этим нужно бороться.

Матвиенко предложила органам власти начать с себя, но также отметила, что новые российские бренды, которые приходят на замену ушедшим западным, продолжают использовать в названиях иностранные слова.

Это, по мнению Матвиенко, "дурной вкус" и "вчерашний день".

Политика

Комментарии 9

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Гость

19:01:18 14-11-2023

Спикер - говорун!

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Гость

19:48:17 14-11-2023

Если не ошибаюсь, чисто русских слов всего около трёх. Имена все греческие. Остальное тоже.

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Гость

21:56:16 14-11-2023

Откель нам такую тётеньку занесло? Не с Украины ли часом ???

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Гость

22:01:59 14-11-2023

А от стакана тоже избавляться?

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Гость

10:52:49 15-11-2023

Гость (22:01:59 14-11-2023) А от стакана тоже избавляться?... без стакана такую дурь не придумать

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Гость

14:41:15 15-11-2023

Гость (10:52:49 15-11-2023) без стакана такую дурь не придумать... Ой, а кто минусит? Поклонники Валечки! Вам в Эрдмана на Суворова надо!

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Гость

07:12:37 15-11-2023

Не лезьте в язык, со временем все заимствования впишутся как надо. Язык - это живой инструмент общения, который отражает современный этап программа в обществе во всех сферах. Слово компьютер же никого не корежит? Автомобиль? Космонавт? Премия? Джинсы? Не, ниче, нормально? А ведь слова не русские.

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Гость

07:23:02 15-11-2023

А зачем уже имеющееся слово, говорить по другому, хоть русское оно, хоть нет. Есть большое подозрение зачем вы это делаете. И не надо отмазываться, всем все понятно

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гость

09:23:52 15-11-2023

сынку своему такое пусть предлагает

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