Матвиенко призвала чиновников отказаться от модераторов, дедлайнов и кофебрейков

Она отметила, что нужно использовать русские аналоги слов, если они есть

14 ноября 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала политиков и чиновников отказаться от использования иностранных слов, если у них есть русские аналоги. Ее слова передает ТАСС.

"Такие термины, как "модератор" – ведущий, "дедлайн" – срок исполнения, "кофебрейк" – понятно, что перерыв, ряд других, в большинстве случаев выглядят совершенно неуместно", – сказала Матвиенко.

Она добавила, что иностранные слова зачастую используются в речи без необходимости и с этим нужно бороться.

Матвиенко предложила органам власти начать с себя, но также отметила, что новые российские бренды, которые приходят на замену ушедшим западным, продолжают использовать в названиях иностранные слова.

Это, по мнению Матвиенко, "дурной вкус" и "вчерашний день".