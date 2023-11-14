Матвиенко призвала чиновников отказаться от модераторов, дедлайнов и кофебрейков
Она отметила, что нужно использовать русские аналоги слов, если они есть
14 ноября 2023, 18:40, ИА Амител
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала политиков и чиновников отказаться от использования иностранных слов, если у них есть русские аналоги. Ее слова передает ТАСС.
"Такие термины, как "модератор" – ведущий, "дедлайн" – срок исполнения, "кофебрейк" – понятно, что перерыв, ряд других, в большинстве случаев выглядят совершенно неуместно", – сказала Матвиенко.
Она добавила, что иностранные слова зачастую используются в речи без необходимости и с этим нужно бороться.
Матвиенко предложила органам власти начать с себя, но также отметила, что новые российские бренды, которые приходят на замену ушедшим западным, продолжают использовать в названиях иностранные слова.
Это, по мнению Матвиенко, "дурной вкус" и "вчерашний день".
19:01:18 14-11-2023
Спикер - говорун!
19:48:17 14-11-2023
Если не ошибаюсь, чисто русских слов всего около трёх. Имена все греческие. Остальное тоже.
21:56:16 14-11-2023
Откель нам такую тётеньку занесло? Не с Украины ли часом ???
22:01:59 14-11-2023
А от стакана тоже избавляться?
10:52:49 15-11-2023
Гость (22:01:59 14-11-2023) А от стакана тоже избавляться?... без стакана такую дурь не придумать
14:41:15 15-11-2023
Гость (10:52:49 15-11-2023) без стакана такую дурь не придумать... Ой, а кто минусит? Поклонники Валечки! Вам в Эрдмана на Суворова надо!
07:12:37 15-11-2023
Не лезьте в язык, со временем все заимствования впишутся как надо. Язык - это живой инструмент общения, который отражает современный этап программа в обществе во всех сферах. Слово компьютер же никого не корежит? Автомобиль? Космонавт? Премия? Джинсы? Не, ниче, нормально? А ведь слова не русские.
07:23:02 15-11-2023
А зачем уже имеющееся слово, говорить по другому, хоть русское оно, хоть нет. Есть большое подозрение зачем вы это делаете. И не надо отмазываться, всем все понятно
09:23:52 15-11-2023
сынку своему такое пусть предлагает