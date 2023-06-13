Путин подписал указ о госрегулировании табачного рынка в России
Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года
13 июня 2023, 19:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Владимир Путин подписал указ о введении в России государственного регулирования табачного рынка по аналогии с алкогольным. Об этом сообщает РИА Новости.
Закон направлен на снижение объемов производства и продажи нелегальной табачной продукции. При его создании опирались на существующую систему регулирования реализации алкоголя.
Производство, хранение и поставка табака, сырья для производства табачной продукции, а также ее импорт, экспорт и закупка отнесены к лицензируемой деятельности.
Наличие лицензии будет обязательным с 1 марта 2024 года.
19:46:14 13-06-2023
Все расходы лягут на производителей, а он и так в "шоколаде". Травят людей.
20:12:24 13-06-2023
Гость (19:46:14 13-06-2023) Все расходы лягут на производителей, а он и так в "шоколаде"... Гыыыы, на производителей))) На потребителей. Ни один производитель из своего кармана оплачивать ничего не станет.
21:14:16 13-06-2023
Один закон про табак и 100 как обокрасть народ и цветным помочь залезть в россию побольше
21:15:24 13-06-2023
Лучше бы запретили эту отраву всю и так многие полный п уже от этого стали
01:45:00 14-06-2023
А почему постоянно уклоняется от госрегулирования цен на продукты питания и предметы первой необходимости для граждан несмотря что данная практика существует во всех развитых странах Мира????
07:59:38 14-06-2023
Табак и алкашку надо не "лицензировать", а забрать из частных рук и объявить гос. монополию. И продажу осуществлять не как сейчас, на кассах в любой крысиной норе, а с 9:00 до 11:00 в будние дни в определённых и отведённых специально для этого точках, не более 1 на каждые 10000 жителей. Далее- алкоголь, табак и его производные (вейпы и т.п.) приравнять к сильнодействующим веществам, а за производство самогона или выращивание махорки нещадно сажать, как за героин или каннабис. И это всё- по-минимуму! Иначе удачи не видать...
08:37:54 14-06-2023
Гость (07:59:38 14-06-2023) Табак и алкашку надо не "лицензировать", а забрать из частны... Вы больны.
10:27:33 14-06-2023
Гость (08:37:54 14-06-2023) Вы больны.... А вы неумны. Или зависимы.