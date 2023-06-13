Путин подписал указ о госрегулировании табачного рынка в России

Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года

13 июня 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Владимир Путин подписал указ о введении в России государственного регулирования табачного рынка по аналогии с алкогольным. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон направлен на снижение объемов производства и продажи нелегальной табачной продукции. При его создании опирались на существующую систему регулирования реализации алкоголя.

Производство, хранение и поставка табака, сырья для производства табачной продукции, а также ее импорт, экспорт и закупка отнесены к лицензируемой деятельности.

Наличие лицензии будет обязательным с 1 марта 2024 года.