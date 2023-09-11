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Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии

Ее будут получать военные пенсионеры, мобилизованные и участники СВО по контракту

11 сентября 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные и участники СВО по контракту будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Об этом сообщают "Известия".

Кроме того, Путин поручил правительству определить порядок выплаты ежемесячных компенсаций пенсионерам – участникам спецоперации и обеспечить финансирование указанных расходов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему был повышен призывной возраст.

Армия

Комментарии 5

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Гость

22:51:32 11-09-2023

Надо всем пенсионерам

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Гость

00:04:58 12-09-2023

Гость (22:51:32 11-09-2023) Надо всем пенсионерам... Нет, стопроцентная компенсация только военным, а нам работать до гробовой доски, чтобы было им чем платить стопроцентную.)))

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Гость

06:47:33 12-09-2023

Гость (00:04:58 12-09-2023) Нет, стопроцентная компенсация только военным, а нам работат... Указ касается только участников СВО (кто подписал контракт с февраля 22 года) и мобилизованных. Можете также подписать контракт с МО.

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Гость

08:31:04 12-09-2023

Хорошая новость

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Гость

13:12:08 12-09-2023

А вышедших на пенсию военных, до февраля 22 года, это не касается? Или у страны теперь другие герои и защитники?

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