Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии
Ее будут получать военные пенсионеры, мобилизованные и участники СВО по контракту
11 сентября 2023, 21:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные и участники СВО по контракту будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Об этом сообщают "Известия".
Кроме того, Путин поручил правительству определить порядок выплаты ежемесячных компенсаций пенсионерам – участникам спецоперации и обеспечить финансирование указанных расходов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему был повышен призывной возраст.
22:51:32 11-09-2023
Надо всем пенсионерам
00:04:58 12-09-2023
Гость (22:51:32 11-09-2023) Надо всем пенсионерам... Нет, стопроцентная компенсация только военным, а нам работать до гробовой доски, чтобы было им чем платить стопроцентную.)))
06:47:33 12-09-2023
Гость (00:04:58 12-09-2023) Нет, стопроцентная компенсация только военным, а нам работат... Указ касается только участников СВО (кто подписал контракт с февраля 22 года) и мобилизованных. Можете также подписать контракт с МО.
08:31:04 12-09-2023
Хорошая новость
13:12:08 12-09-2023
А вышедших на пенсию военных, до февраля 22 года, это не касается? Или у страны теперь другие герои и защитники?