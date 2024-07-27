В Алтайском крае захотели объявить 2029 год в России годом Василия Шукшина

По словам Виктора Томенко, работа над продвижением этой инициативы уже идет

27 июля 2024, 19:45, ИА Амител

Виктор Томенко и Мария Шукшина в Сростках / Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае уже задумываются о планах отметить вековой юбилей Василия Шукшина и объявить 2029 год в его честь на всероссийском уровне. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

"Уже задумываемся о том, что еще через пять лет нам предстоит отметить вековой юбилей нашего заслуженного, талантливого земляка. Хороший повод для того, чтобы объявить на всероссийском уровне год Василия Макаровича Шукшина. Мы уже занимаемся продвижением этой инициативы и на данном этапе получили поддержку ВГИКа и РАН – как Сибирского отделения, так и академии наук в целом", – написал он.

На родине писателя в Сростках тем временем в субботу, 27 июля, завершился фестиваль "Шукшинские дни на Алтае".

По словам Томенко, и хотя праздник подошел к концу, год, посвященный 95-летию со дня рождения писателя, продолжается: осенью пройдет фестиваль театральных постановок по произведениям Шукшина, на котором будет больше десяти представлений и нескольких сотен участников.