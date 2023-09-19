Документ можно будет использовать через "Госуслуги"

19 сентября 2023, 07:25, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о введении цифрового паспорта в России, пишет РБК.

Документ можно будет использовать через приложение "Госуслуги". В ряде случаев он будет приравниваться к бумажному оригиналу.

Предоставлять данные таким образом граждане смогут добровольно.

Также глава государства поручил правительству определить перечень документов, которые также можно будет предъявлять с помощью приложения.