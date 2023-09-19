Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
Документ можно будет использовать через "Госуслуги"
19 сентября 2023, 07:25, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин подписал указ о введении цифрового паспорта в России, пишет РБК.
Документ можно будет использовать через приложение "Госуслуги". В ряде случаев он будет приравниваться к бумажному оригиналу.
Предоставлять данные таким образом граждане смогут добровольно.
Также глава государства поручил правительству определить перечень документов, которые также можно будет предъявлять с помощью приложения.
08:58:53 19-09-2023
Не увидел подписи на указе, только печать
10:28:12 19-09-2023
Гость (08:58:53 19-09-2023) Не увидел подписи на указе, только печать... Это публикация ТЕКСТА документа, а не документа. В газетах так же подписей и печатей не было, а текст документов публиковался.
11:21:55 19-09-2023
Гость (10:28:12 19-09-2023) Это публикация ТЕКСТА документа, а не документа. В газетах т... Зачем тогда на публикации текста документа реквизиты? Так для справки, реквизиты наносятся на документ, а основным реквизитом является подпись. Сначала бы изучили основы документооборота, а потом отвечали бы
19:34:47 19-09-2023
Гость (11:21:55 19-09-2023) Зачем тогда на публикации текста документа реквизиты? Так дл... про какие реквизиты вы говорите? сами же сказали, что подписи нет. Вы о чём? А вот подписанты документа относятся к тексту документа. Ну и раз начали про изучение документооборота, то почитайте про официальную публикацию ТЕКСТОВ документов, а потом посылаете других изучать, в чём сами не понимаете. И такие да, вы живете в век цифровых технологий, подписи, представляете, бывают и электронными. Слышали про систему электронного документооборота хотя бы раз?
11:02:45 19-09-2023
Гость (08:58:53 19-09-2023) Не увидел подписи на указе, только печать... Надпись " президент РФ имя фамилия" является официальной подписью. Есть такой нормативный акт. Никакой закорючки не требуется.
12:04:55 19-09-2023
Гость (11:02:45 19-09-2023) Надпись " президент РФ имя фамилия" является официальной под... Огласите этот НПА?
16:20:22 19-09-2023
Гость (08:58:53 19-09-2023) Не увидел подписи на указе, только печать... Адепт СССР?
14:00:13 19-09-2023
Ну да, ну да... Малейший сбой интернета - и ты никто и звать тебя никак.И пошел ты, не солоно хлебавши, если, конечно, нет при тебе обыкновенного, бумажного, документа. Нафиг надо?