Путин подписал указ об индексации зарплат ряда госслужащих с 1 октября

Зарплаты также увеличили председателю СК и генпрокурору

26 сентября 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал индексацию зарплат ряда категорий госслужащих с 1 октября на 5,5%. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Также президент подписал указы об увеличении зарплат председателя СК Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова на 5,5%.

Напомним, что ежегодно индексация в России проводится 1 октября. При этом в 2024 году оклады федеральных госслужащих увеличиваться не будут. Об этом ранее стало известно из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год.

Информацию об этом также подтверждали источники РБК, которые объяснили, что отказ от индексаций в следующем году является частью мероприятий по оптимизации расходов российского бюджета.