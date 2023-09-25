РБК: власти откажутся от индексации зарплат чиновников в 2024 году

Это часть мер по оптимизации бюджетных расходов

25 сентября 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти запланировали отказаться от индексации окладов федеральных госслужащих в 2024 году. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год, сообщает РБК.

"В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации <...> индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется", – говорится в документе.Планы также подтверждал источник в финансово-экономических блоке правительства – по его словам, это часть мер по оптимизации бюджетных расходов. В аппарате правительства воздержались от официальных комментариев.

При этом решение не распространяется на индексацию зарплат работников организаций бюджетной сферы, которая будет продолжена. 1 октября зарплаты таких работников (в частности, федеральных государственных учреждений) будут увеличены на прогнозный уровень инфляции 2024 года – 4,5%.

Также без пауз продолжится индексация зарплат бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры (по майским указам 2012 года): с 1 января 2024 года – на 9,8%.