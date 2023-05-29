Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

29 мая 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997-м. Вместе с тем страны НАТО не стали ратифицировать адаптированную версию – они продолжили придерживаться положений 1990 года, в которых нормы обычных вооружений рассчитывают из баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора.

Позднее, в 2007 году, Россия объявила мораторий на исполнение условий соглашения. В 2015 году Москва приостановила участие в заседаниях консультативной группы по ДОВСЕ – там её стала представлять Белоруссия. В результате Москва перестала быть участницей договора де-факто, хотя де-юре должна была продолжать его выполнять.

В начале мая Путин инициировал выход из положений договора, а 16 мая Госдума приняла закон, который денонсирует ДОВСЕ. Зампред Совбеза Михаил Медведев подчёркивал, что после этого России ничто не будет мешать размещать оружие, в том числе в европейской части страны.