Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
29 мая 2023, 16:28, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997-м. Вместе с тем страны НАТО не стали ратифицировать адаптированную версию – они продолжили придерживаться положений 1990 года, в которых нормы обычных вооружений рассчитывают из баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора.
Позднее, в 2007 году, Россия объявила мораторий на исполнение условий соглашения. В 2015 году Москва приостановила участие в заседаниях консультативной группы по ДОВСЕ – там её стала представлять Белоруссия. В результате Москва перестала быть участницей договора де-факто, хотя де-юре должна была продолжать его выполнять.
В начале мая Путин инициировал выход из положений договора, а 16 мая Госдума приняла закон, который денонсирует ДОВСЕ. Зампред Совбеза Михаил Медведев подчёркивал, что после этого России ничто не будет мешать размещать оружие, в том числе в европейской части страны.
16:32:54 29-05-2023
Зампред Совбеза Михаил Медведев --- Это что еще за зверь такой? ДимОна подсидели?))))))))))))