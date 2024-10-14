Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров

У водителя также отнимут устройство, с помощью которого он прятал номерной знак

14 октября 2024, 21:36, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com

Владимир Путин утвердил закон, который предусматривает более строгие меры административной ответственности за изменение или сокрытие номеров автомобилей с помощью специальных устройств. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь за подобные действия водителя могут лишить прав на срок от 12 до 18 месяцев. Кроме того, у него будут конфискованы устройства, которые использовались для совершения правонарушения.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования. До того как Путин подписал этот документ, за сокрытие номеров водителей штрафовали на 5 тысяч рублей или лишали прав на срок до трех месяцев.