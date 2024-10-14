Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров
У водителя также отнимут устройство, с помощью которого он прятал номерной знак
14 октября 2024, 21:36, ИА Амител
Владимир Путин утвердил закон, который предусматривает более строгие меры административной ответственности за изменение или сокрытие номеров автомобилей с помощью специальных устройств. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь за подобные действия водителя могут лишить прав на срок от 12 до 18 месяцев. Кроме того, у него будут конфискованы устройства, которые использовались для совершения правонарушения.
Закон вступает в силу с момента его официального опубликования. До того как Путин подписал этот документ, за сокрытие номеров водителей штрафовали на 5 тысяч рублей или лишали прав на срок до трех месяцев.
22:02:34 14-10-2024
У водителя также отнимут устройство, с помощью которого он прятал номерной знак...
Тоесть листик,фантик, кусочек использованной туалетной бумаги...
Всё то что прилипло к номеру, во время движения.
06:09:56 15-10-2024
Гость (22:02:34 14-10-2024) У водителя также отнимут устройство, с помощью которого он п... да-да... я ехал по трассе 180 и вдруг, абсолютно неожиданно, к номеру приклеилась туалетная бумажка
06:27:10 15-10-2024
Гость (22:02:34 14-10-2024) У водителя также отнимут устройство, с помощью которого он п... Внимательно читать не пробовали?////изменение или сокрытие номеров автомобилей с помощью специальных устройств
07:04:26 15-10-2024
Гость (06:27:10 15-10-2024) Внимательно читать не пробовали?////изменение или сокрытие н... Грязь на дорогах, кто будет изымать?
07:10:55 15-10-2024
Прекрасная новость.
09:55:56 15-10-2024
это что, теперь водятлов депутатов, которые стоят в третьем ряду с тряпочками на номерах, штрафовать начнут?
12:16:45 15-10-2024
У нас куча машин по городу ездит вообще без номеров и наплевать им на всякие законы. Гайца на каждом углу не поставишь.