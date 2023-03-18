Путин подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за фейки об участниках СВО

Предусмотрено более жёсткое наказание и за дискредитацию бойцов

18 марта 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию и фейки в отношении участников специальной военной операции и добровольцев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, за дискредитацию предусмотрено до семи лет колонии, а за фейки – до 15 лет, если ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия.

За дискредитацию также могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. За фейки же могут наложить штраф до 5 млн рублей либо привлечь к принудительным работам на срок до пяти лет.