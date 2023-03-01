В России хотят ужесточить закон, наказывающий граждан за дискредитацию участников боевых действий. Рассказываем, кого и за что могут наказать

01 марта 2023, 13:27, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: vvolodin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП, которые ужесточат ответственность за дискредитацию участников СВО. Редакция сайта amic.ru изучила законодательство, рассказываем, что хотят изменить депутаты и за что могут наказать.

Как хотят ужесточить наказание по дискредитации участников специальной военной операции?

По словам Володина, "недопустимо любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия", которые дискредитируют российскую армию, добровольцев, а также иные организации и частные лица, которые принимают участие в СВО или содействуют в этом Вооружённым силам РФ.

Парламентарий отметил, что изменения коснутся ряда статей в Уголовном и в Административном кодексах.

Также спикер Госдумы указал максимальные варианты наказаний за такие правонарушения:

штрафы до 5 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет;

исправительные или принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Когда могут быть приняты поправки в законодательство о наказании за дискредитацию участников СВО?

Первое чтение этих поправок в нижней палате парламента состоится уже 1 марта. Второе – на следующий день. Если эти изменения будут поддержаны думцами, то окончательное, третье чтение пройдёт 14 марта. Далее принятые поправки отправляются в Совет Федерации, а после их должен подписать президент.

За что конкретно могут наказывать по уголовной статье о дискредитации участников боевых действий?

В статье 280.3 УК РФ, которая называется "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях", написано, что наказать сейчас могут за эти самые публичные действия по этой уголовной статье, если ранее в течение года гражданин уже был наказан по административной статье (см. ниже) за аналогичное правонарушение.

В этом случае по нынешнему закону такой человек может получить:

штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет;

принудительные работы на срок до трёх лет;

арест на срок от четырёх до шести месяцев;

лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.

Если эти же правонарушения повлекли за собой "смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи", то гражданина ждёт более суровое наказание в виде:

штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет;

лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.

Как могут наказать по административной статье о дискредитации участников спецоперации?

Статья 20.3.3 КоАП РФ называется "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".

Если действия, указанные в названии статьи, не содержат признаки уголовно наказуемого деяния и совершаются впервые в течение года, то за это могут вынести административный штраф в размере:

от 30 тыс. до 50 тыс. рублей – на частное лицо;

от 100 тыс. до 200 тыс. рублей – на должностное лицо;

от 300 тыс. до 500 тысяч рублей – на юридических лиц.

Если же такие "действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно создающие угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи", но при этом не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то административные штрафы увеличиваются в размере: