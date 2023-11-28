Путин подписал закон о подорожании загранпаспорта: сколько теперь он будет стоить
До 1 июля 2024 года еще можно оформить документ по прежней стоимости
28 ноября 2023, 11:15, ИА Амител
Госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта и документов для иностранцев в 2024 году вырастет в России на 20%. Закон, принятый Госдумой, уже подписал президент Владимир Путин. Во сколько теперь обойдутся "заграничные" документы – в материале amic.ru.
Что случилось?
Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта на 20% и ряда документов для иностранцев: проездного документа беженца, регистрации иностранца по месту жительству в РФ, продление срока действия визы для въезда в Россию, выдачи вида для жительства и других. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сколько теперь будет стоить оформление документов?
Взрослым, чтобы оформить биометрический загранпаспорт (нового образца), теперь нужно будет отдать 6 тысяч рублей вместо пяти, для детей до 14 лет он обойдется в 3 тысячи рублей вместо прежних 2,5 тысяч.
Увеличение на 20% также затронет оформление проездного документа беженца и регистрации иностранца по месту жительства в России (до 420 рублей), продления срока действия визы для въезда в РФ (1200 рублей), выдачи визы для многократного пересечения границы (1920 рублей), пошлины за выдачу приглашения на въезд в Россию (960 рублей), выдачи вида на жительство (6 тысяч рублей).
И когда поднимут стоимость?
Новое правило начнет действовать с 1 июля 2024 года. До этого времени вы сможете оформить загранпаспорт по прежним расценкам.
Подождите, а в чем отличие загранпаспорта нового образца от старого?
Главные отличия – срок действия (на 10 лет), количество страниц (46), обязательная дактилоскопия (сканирование узоров пальцев рук), фото делает сотрудник МВД либо в криптобиокабине в центре "Мои документы". Также в документе есть чип с биометрическими данными владельца, поэтому новый загранпаспорт еще называют биометрическим. Документ старого образца не требует снятия отпечатков пальцев и действует пять лет.
А стоимость загранпаспорта старого образца не изменится?
Нет, оформить документ старого образца можно по прежней цене – сейчас госпошлина составляет 2 тысячи рублей для взрослых и 1 тысяча – для детей.
Важно: первый загранпаспорт может быть старого или нового образца, второй – только биометрическим. А потому, если срок действия старого "загранника" у вас истекает в 2024 году, за новый документ придется отдать уже 6 тысяч рублей.
11:31:40 28-11-2023
Закон об увеличении размеров реальной заработной платы населения на 20% пусть подпишет.
12:04:45 28-11-2023
Тому, у кого есть загранпаспорт, увеличение его цены - не проблема. У тех. у кого его нет - он и не нужен.
12:11:06 28-11-2023
за новый документ придется отдать уже 6 тысяч рублей --- загрантуристы посмеялись. Остальным реально пофиг
12:18:35 28-11-2023
Как сказано - "Благими намерениями вымощена дорога в ад". Это распространяется на все, паспорта, говядина с курятиной, бананы, ЖКХ, ...., где можно срубить тысячу другую и бросить в топку не восполняемых убытков.
12:28:37 28-11-2023
Ну и ладно, старый еще 7 лет как действует.