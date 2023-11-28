Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2024 году

Размер МРОТ увеличится на 18,5%

28 ноября 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Владимир Путин подписал указ о повышении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", – сказано в сообщении.

В текущем году размер МРОТ составляет 16 242 рубля. Таким образом, в следующем году МРОТ увеличится на 18,5%.

Его соотношение с медианной зарплатой с 2025-го составит не менее 48%. Принятие закона обеспечит повышение оплаты труда около 4,8 миллиона человек.