Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2024 году
Размер МРОТ увеличится на 18,5%
28 ноября 2023, 08:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Владимир Путин подписал указ о повышении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", – сказано в сообщении.
В текущем году размер МРОТ составляет 16 242 рубля. Таким образом, в следующем году МРОТ увеличится на 18,5%.
Его соотношение с медианной зарплатой с 2025-го составит не менее 48%. Принятие закона обеспечит повышение оплаты труда около 4,8 миллиона человек.
08:52:53 28-11-2023
Что смешить , МРОТ всегда был на уровне 1000 долларов. Вот и считайте господа хочу многозадачного сотрудника, но платить ему не хочу.
08:56:39 28-11-2023
"Серединная" и средняя чем то отличаются? Ещё ж медианная появилась
09:07:05 28-11-2023
тут другой подтекст. ждите повышения тарифоф ЖКХ
09:14:02 28-11-2023
Скоро все бюджетники будут работать за одинаковую зарплату, равную МРОТ
09:08:51 29-11-2023
Чучмек (09:14:02 28-11-2023) Скоро все бюджетники будут работать за одинаковую зарплату, ... Жалко что руководителя и главного бухгалтера на МРОТ не посадишь. А так, да смотришь вакансии на Трудвсем и противно, что за быдло считают: уборщица, дворник, учитель, врач, инженер 20-25 т.
11:04:45 28-11-2023
за вычетом НДФЛ 13% остается 16 740 руб.
11:15:50 28-11-2023
Гость (11:04:45 28-11-2023) за вычетом НДФЛ 13% остается 16 740 руб. ... Пятнадцать процентов районного коэффициента как раз компенсируют НДФЛ
11:26:19 28-11-2023
Гость (11:15:50 28-11-2023) Пятнадцать процентов районного коэффициента как раз компенси... не у всех по стране есть районный коэффициент.
12:02:56 28-11-2023
Гость (11:26:19 28-11-2023) не у всех по стране есть районный коэффициент.... Я вам больше скажу - не у всех в Алтайском крае есть районный коэффициент. Если руководство в Москве.
09:04:37 29-11-2023
Паразиты живущие на пособия просто ликуют!