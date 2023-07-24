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Путин подписал закон о повышении предельного возраста военнослужащих в запасе

Для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов он увеличится на пять лет

24 июля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе ряда категорий российских граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов предельный возраст увеличится на пять лет. Для первого разряда он вырастет до 40 лет, для второго – до 50 лет, для третьего – до 55 лет.

Также документ повышает предельный возраст пребывания граждан из запаса в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он вырастет до 65 лет, для младших – до 60 лет, для иных званий – до 55 лет. Для высших офицеров он не меняется и остается на уровне 70 лет. 

Норма закона вступит в силу 1 января 2024 года. При этом предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года – это позволит гражданам переводиться в отставку постепенно.

Владимир Путин Армия

Комментарии 6

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Гость

16:15:51 24-07-2023

конечно же по просьбам трудящихся?

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Гость

16:30:31 24-07-2023

Вроде буквально год назад примерно на 5 лет увеличивали и вот еще на 5.

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ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА?

17:19:30 24-07-2023

Не мог заодно подписать указ об уголовном наказании тепловиков, которые не хотят включать горячую воду. По графику отключали с 12 до 24 июля, Барнаул, Октябрьский район

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Гость

19:35:36 24-07-2023

ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА? (17:19:30 24-07-2023) Не мог заодно подписать указ об уголовном наказании тепловик... Это не в тренде

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Гость

15:02:51 25-07-2023

ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА? (17:19:30 24-07-2023) Не мог заодно подписать указ об уголовном наказании тепловик... Купи нагреватель, нытик

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Гость

15:00:35 25-07-2023

ну а что, надо пенсионный возраст тоже еще лет 5 накинуть. только куда не накидывай, люди моложе и здоровее не становятся, это 50-55 летних мобилизовывать собрались?

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