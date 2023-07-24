Путин подписал закон о повышении предельного возраста военнослужащих в запасе

Для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов он увеличится на пять лет

24 июля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе ряда категорий российских граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов предельный возраст увеличится на пять лет. Для первого разряда он вырастет до 40 лет, для второго – до 50 лет, для третьего – до 55 лет.

Также документ повышает предельный возраст пребывания граждан из запаса в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он вырастет до 65 лет, для младших – до 60 лет, для иных званий – до 55 лет. Для высших офицеров он не меняется и остается на уровне 70 лет.

Норма закона вступит в силу 1 января 2024 года. При этом предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года – это позволит гражданам переводиться в отставку постепенно.