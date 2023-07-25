Призывной возраст в России решили сделать с 18 до 30 лет

Призывать в армию по новым правилам будут с 1 января 2024 года

25 июля 2023, 14:05, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Комитет Госдумы по обороне 25 июля одобрил поправки в законопроект о повышении призывного возраста, сообщает "Интерфакс".

"С 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет", – отмечает агентство.

Примечательно, что поэтапного повышения призывного возраста не будет, о чем утверждали ранее, – сразу с 18 до 30 лет.

Кроме того, не будет и повышения нижнего предела призывного возраста до 21 года: останется на прежнем уровне – 18 лет.

Один из авторов законопроекта – Андрей Картаполов – объяснил ТАСС, почему нижний предел решили не повышать.

"Потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется", – пояснил депутат.

Кстати, 24 июля Картаполов заявлял, что повышение призывного возраста будет поэтапным – с 2024 года будет сдвигаться на год до 1 января 2026-го.