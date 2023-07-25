Призывной возраст в России решили сделать с 18 до 30 лет
Призывать в армию по новым правилам будут с 1 января 2024 года
25 июля 2023, 14:05, ИА Амител
Комитет Госдумы по обороне 25 июля одобрил поправки в законопроект о повышении призывного возраста, сообщает "Интерфакс".
"С 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет", – отмечает агентство.
Примечательно, что поэтапного повышения призывного возраста не будет, о чем утверждали ранее, – сразу с 18 до 30 лет.
Кроме того, не будет и повышения нижнего предела призывного возраста до 21 года: останется на прежнем уровне – 18 лет.
Один из авторов законопроекта – Андрей Картаполов – объяснил ТАСС, почему нижний предел решили не повышать.
"Потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется", – пояснил депутат.
Кстати, 24 июля Картаполов заявлял, что повышение призывного возраста будет поэтапным – с 2024 года будет сдвигаться на год до 1 января 2026-го.
14:32:27 25-07-2023
спасибо картаполову, выполнил волю народа!
15:06:46 25-07-2023
класс,как развели,раньше был 18-27,сейчас 18-30,ай молодца!
15:43:57 25-07-2023
А что не с 6 и до 60?
17:18:14 25-07-2023
Кого и когда этот каргаполов победил? Какие сражения выиграл?
17:26:35 25-07-2023
Гость (15:43:57 25-07-2023) А что не с 6 и до 60?... в шесть лет детей сложно обмануть