Путин подписал закон о штрафах до 1 млн рублей за спам-звонки

Минимальная сумма наказания составит 10 тысяч рублей

07 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за спам-звонки, сообщает ТАСС.

Наказание составит от 10 до 20 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 100 тысяч — для должностных лиц и от 300 тысяч до 1 млн — для юрлиц.

Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.

Ранее сообщали, что приставы в России стали чаще признавать обоснованными жалобы россиян на действия коллекторов.