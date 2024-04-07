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Путин подписал закон о штрафах до 1 млн рублей за спам-звонки

Минимальная сумма наказания составит 10 тысяч рублей

07 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за спам-звонки, сообщает ТАСС.

Наказание составит от 10 до 20 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 100 тысяч — для должностных лиц и от 300 тысяч до 1 млн — для юрлиц.

Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.

Ранее сообщали, что приставы в России стали чаще признавать обоснованными жалобы россиян на действия коллекторов.

Владимир Путин штрафы

Комментарии 6

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Гость

07:15:40 07-04-2024

Банкиры теперь не будут кредиты втюхивать ?

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Гость

07:27:32 07-04-2024

Неужели. А то совсем обнаглели. Вчера 2 звонка после 11 вечера

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Гость

07:31:54 07-04-2024

Если публикуете такую новость, то неплохо бы дать разъяснения - что является спам-звонками, согласно новому закону, куда обращаться и т.д. Мне вот осточертелизвонки от МТС и ростелекома - могу лия подтянуть их за это теперь?

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Гость

08:58:24 07-04-2024

Гость (07:31:54 07-04-2024) Если публикуете такую новость, то неплохо бы дать разъяснени... Ростовском реально задолжал. Профукал монополию, а теперь как последняя попрошайка, напрашивается.

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Гость

09:56:08 07-04-2024

Гость (07:31:54 07-04-2024) Если публикуете такую новость, то неплохо бы дать разъяснени... Да, расскажите, как закон используется. Как защититься от спамеров обычному человеку.

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Гость

13:20:11 08-04-2024

Путин - волшебник! Первые выходные без спам -звонков! Правда, сегодня почта-банк прислал СМС с одобрением кредита. Хотя я сроду не их клиент.

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