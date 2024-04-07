Путин подписал закон о штрафах до 1 млн рублей за спам-звонки
Минимальная сумма наказания составит 10 тысяч рублей
07 апреля 2024, 07:00, ИА Амител
Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за спам-звонки, сообщает ТАСС.
Наказание составит от 10 до 20 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 100 тысяч — для должностных лиц и от 300 тысяч до 1 млн — для юрлиц.
Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.
Ранее сообщали, что приставы в России стали чаще признавать обоснованными жалобы россиян на действия коллекторов.
07:15:40 07-04-2024
Банкиры теперь не будут кредиты втюхивать ?
07:27:32 07-04-2024
Неужели. А то совсем обнаглели. Вчера 2 звонка после 11 вечера
07:31:54 07-04-2024
Если публикуете такую новость, то неплохо бы дать разъяснения - что является спам-звонками, согласно новому закону, куда обращаться и т.д. Мне вот осточертелизвонки от МТС и ростелекома - могу лия подтянуть их за это теперь?
08:58:24 07-04-2024
Гость (07:31:54 07-04-2024) Если публикуете такую новость, то неплохо бы дать разъяснени... Ростовском реально задолжал. Профукал монополию, а теперь как последняя попрошайка, напрашивается.
09:56:08 07-04-2024
Гость (07:31:54 07-04-2024) Если публикуете такую новость, то неплохо бы дать разъяснени... Да, расскажите, как закон используется. Как защититься от спамеров обычному человеку.
13:20:11 08-04-2024
Путин - волшебник! Первые выходные без спам -звонков! Правда, сегодня почта-банк прислал СМС с одобрением кредита. Хотя я сроду не их клиент.