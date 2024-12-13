Путин подписал закон о штрафах до миллиона рублей за незаконные инвестиции

Закон направлен на борьбу с финансовыми пирамидами

13 декабря 2024, 22:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

"Закон направлен на борьбу с финансовыми пирамидами, которые негативно влияют на российский финансовый рынок", – пояснили авторы.

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которая устанавливает штрафы за незаконные инвестиционные услуги:

от 5 до 30 тыс. рублей – для граждан;

от 20 до 50 тыс. рублей – для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;

от 300 до 500 тыс. рублей – для юридических лиц.

За нарушение требований, связанных с привлечением инвестиций путем заключения договоров с физлицами на условиях публичной оферты или в результате направления предложения неопределенному кругу лиц, штрафы еще выше:

от 30 до 50 тыс. рублей – для граждан;

от 50 до 100 тыс. рублей – для должностных лиц и ИП;

от 500 тыс. до 1 млн рублей – для юрлиц.

Срок давности привлечения к ответственности составит один год. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.