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Путин подписал закон о штрафах до миллиона рублей за незаконные инвестиции

Закон направлен на борьбу с финансовыми пирамидами

13 декабря 2024, 22:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

"Закон направлен на борьбу с финансовыми пирамидами, которые негативно влияют на российский финансовый рынок", – пояснили авторы.

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которая устанавливает штрафы за незаконные инвестиционные услуги:

  • от 5 до 30 тыс. рублей – для граждан;
  • от 20 до 50 тыс. рублей – для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • от 300 до 500 тыс. рублей – для юридических лиц.

За нарушение требований, связанных с привлечением инвестиций путем заключения договоров с физлицами на условиях публичной оферты или в результате направления предложения неопределенному кругу лиц, штрафы еще выше:

  • от 30 до 50 тыс. рублей – для граждан;
  • от 50 до 100 тыс. рублей – для должностных лиц и ИП;
  • от 500 тыс. до 1 млн рублей – для юрлиц.

Срок давности привлечения к ответственности составит один год. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Владимир Путин инвестиции штрафы законы

Комментарии 2

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Бдыщ

23:20:15 13-12-2024

Им это как слону дробина..

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Гость

01:11:12 14-12-2024

А как теперь Пенсионный фонд будет средства привлекать?

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