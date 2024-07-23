Путин подписал закон о социальных вкладах для россиян с небольшими доходами
На нем можно будет хранить до 50 тысяч рублей
23 июля 2024, 09:31, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон о социальных банковских вкладах.
Это позволит людям с низкими доходами открывать вклады в пределах 50 тысяч рублей по максимальной процентной ставке на срок до одного года.
При этом открыть его сможет только человек, который получает соцподдержку. Если этот статус сохранится, вклад можно будет продлить.
Из других требований: хранить на нем можно только рубли, а иметь допустимо только один такой вклад.
Закон вступит в силу 1 июля 2025 года для системно значимых банков и с 1 января 2027-го – для остальных.
09:50:32 23-07-2024
Таки непонятно, откуда у человека с низким доходом свободные деньги? Каковы критерии определения бедных в данном случае? Если бедный поместит в банк 50тр, то под какой такой высокий процент? Ладно, допустим, 20%))), то за год набежит 10тр, но за это время сумма обесценится, то есть потеря из-за инфляции составит(инф-ю возьмем 15%, к примеру, останется на счете 51тр)практически всю повышенную ставку.
10:22:39 23-07-2024
Очередная глупость
07:29:01 24-07-2024
Коль (10:22:39 23-07-2024) Очередная глупость...
А глупые и рады до соплей
13:47:26 23-07-2024
Предлагаю не останавливаться на полумерах и разрешить людям с низкими доходами покупать золотые слитки.