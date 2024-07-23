Путин подписал закон о социальных вкладах для россиян с небольшими доходами

На нем можно будет хранить до 50 тысяч рублей

23 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о социальных банковских вкладах.

Это позволит людям с низкими доходами открывать вклады в пределах 50 тысяч рублей по максимальной процентной ставке на срок до одного года.

При этом открыть его сможет только человек, который получает соцподдержку. Если этот статус сохранится, вклад можно будет продлить.

Из других требований: хранить на нем можно только рубли, а иметь допустимо только один такой вклад.

Закон вступит в силу 1 июля 2025 года для системно значимых банков и с 1 января 2027-го – для остальных.