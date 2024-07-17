Центробанк подсчитал бедных россиян, которые смогут открыть социальные вклады

Малообеспеченным гражданам разрешат по самой высокой ставке хранить в банках деньги

17 июля 2024, 11:12, ИА Амител

Кошелек с рублями / Фото: amic.ru

Более 6 млн россиян смогут открыть социальный банковский вклад или счет, сообщает "СенатИнформ" со ссылкой на замглавы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Елену Ненахову.

Напомним, положить на такой счет можно будет до 50 тысяч рублей. Соответствующий закон приняла Госдума. Согласно документу, для системно значимых банков закон вступит в силу 1 июля 2025 года, для остальных – с 1 января 2027 года.

Накануне в Совфеде рассмотрели и поддержали закон, позволяющий россиянам с доходами не выше прожиточного минимума, которые являются получателями соцподдержки от государства, открывать в банках вклады по самой высокой ставке.

Сенатор Елена Перминова подчеркнула, что закон имеет прямое социальное значение и направлен на поддержку малообеспеченных граждан.