Центробанк подсчитал бедных россиян, которые смогут открыть социальные вклады
Малообеспеченным гражданам разрешат по самой высокой ставке хранить в банках деньги
17 июля 2024, 11:12, ИА Амител
Более 6 млн россиян смогут открыть социальный банковский вклад или счет, сообщает "СенатИнформ" со ссылкой на замглавы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Елену Ненахову.
Напомним, положить на такой счет можно будет до 50 тысяч рублей. Соответствующий закон приняла Госдума. Согласно документу, для системно значимых банков закон вступит в силу 1 июля 2025 года, для остальных – с 1 января 2027 года.
Накануне в Совфеде рассмотрели и поддержали закон, позволяющий россиянам с доходами не выше прожиточного минимума, которые являются получателями соцподдержки от государства, открывать в банках вклады по самой высокой ставке.
Сенатор Елена Перминова подчеркнула, что закон имеет прямое социальное значение и направлен на поддержку малообеспеченных граждан.
11:38:37 17-07-2024
Откуда у россиян, у которых только прожиточный минимум, средства для открытия вкладов? Понятно, что не из минимума, Тогда где возьмут? Украдут?
11:41:08 17-07-2024
Более 6 млн россиян --- бедные
14:03:58 17-07-2024
Гость (11:41:08 17-07-2024) Более 6 млн россиян --- бедные... из них 4 млн не бедные, а скрывающие свои доходы
11:54:55 17-07-2024
В России насчитали 381,7 тыс. долларовых миллионеров https://www.tadviser.ru
им нельзя будет такой вклад открыть.
12:25:36 17-07-2024
Откуда у нищих лишние 50 тысяч? И если он получил соцподдержку от государства и положил её на счёт-значит не очень и нуждался- можно снимать с выплат!
12:33:13 17-07-2024
Гость (12:25:36 17-07-2024) Откуда у нищих лишние 50 тысяч? И если он получил соцподдерж... Непонятно. Нигде не написано прямо и открыто, что государство даст эти 50тр для вклада. Как видно, бедные должны сами где-то надыбать денег и положить на счет, а банки установят хороший, по их мнению, процент.
13:09:48 17-07-2024
Тут чета не дописано, либо... Вся забота о бедных - это возможность положить до 50к, которые не понятно откуда возьмутся, не под условные 10% в год, а под 11%? Так?
13:37:26 17-07-2024
Гость (13:09:48 17-07-2024) Тут чета не дописано, либо... Вся забота о бедных - это возм... ну. 11 - 10 = 1.
окучиваете 100 ханыг на доки, им по соточке, остальное навар.
13:29:11 17-07-2024
Какой бедный россиянин не мечтает вклад открыть!?
Мечты сбываются!
09:09:52 18-07-2024
Какой-то сюр и зазеркалье. У бедных нет лишних денег, и если там ставка не 25-30%, то это не покроет инфляцию, следовательно такой вклад сделает людей ещё беднее.
Вообще, похоже на идею банков выцыганить деньги у людей с серой зарплатой.