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На Алтае приставы пришли на свадьбу к алиментщику и дождались завершения церемонии

В отношении мужчины составили административный протокол, суд назначил 50 часов обязательных работ

28 мая 2024, 12:10, ИА Амител

Молодожены на свадьбе / Фото: unsplash.com
Молодожены на свадьбе / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае судебные приставы задержали мужчину, который отказывался отдавать половину зарплаты в виде алиментов своей 15-летней дочери, сообщает региональная ФССП.

"Всячески уклонялся от исполнения родительских прав. Уважительной причины, чтобы не помогать собственному ребенку, у мужчины не было", – рассказали в ведомстве.

Приставы выяснили, что у 46-летнего мужчины в скором времени назначена регистрация брака. В итоге в указанную дату на церемонию пришли не только гости, но и сотрудники органа принудительного исполнения. Стоит отметить, что приставы дождались завершения бракосочетания.

"В отношении мужчины был составлен административный протокол. Судом назначено 50 часов обязательных работ за неуплату алиментов", – отметили в краевом управлении ФССП.

Если алиментщик продолжит уклоняться от выплат ребенку, будет возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле алиментщик обматерил пристава, заехавшего за ним на ведомственной "Газели".

Российские деньги / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край забавные истории Алименты

Комментарии 13

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Гость

12:57:45 28-05-2024

И какая теперь свадебная ночь после таких манипуляций пристава?

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Гость

13:04:39 28-05-2024

Гость (12:57:45 28-05-2024) И какая теперь свадебная ночь после таких манипуляций приста... унизительная

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Гость

13:12:12 28-05-2024

Гость (12:57:45 28-05-2024) И какая теперь свадебная ночь после таких манипуляций приста... да там по любому ни капли крови на простыне не было.

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Гость

13:35:32 28-05-2024

Гость (13:12:12 28-05-2024) да там по любому ни капли крови на простыне не было.... Так ему 46-какая кровь?

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Гость

19:31:42 28-05-2024

Гость (12:57:45 28-05-2024) И какая теперь свадебная ночь после таких манипуляций приста... Надо было приставов использовать в качестве невесты.

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Гость

13:22:09 28-05-2024

чет как то много ползарплаты нет?

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Гость

13:34:07 28-05-2024

Гость (13:22:09 28-05-2024) чет как то много ползарплаты нет?... За 15 лет накопилось. Надо было 25% платить исправно...

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И какая теперь свадебная ночь

13:46:38 28-05-2024

Пристав и приехал за долгами. За одно и супружеский долг исполнить перед новоиспеченной женой.

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Гость

14:07:56 28-05-2024

Надо было и брошенку с собой притащить. Пусть бы порадовалась , за молодых.

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Гость

16:24:25 28-05-2024

Нашлись, напились и арестовали

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Гость

16:49:34 28-05-2024

Бывшая притащила пристава, как мужику повезло, что разошёлся.

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гость

16:55:22 28-05-2024

И свадьба в кредит была.

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Гость

19:20:07 28-05-2024

Алименты должны быть отменены. Пусть бабы сразу думают головой, а потом берегут брак.

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