На Алтае приставы пришли на свадьбу к алиментщику и дождались завершения церемонии

В отношении мужчины составили административный протокол, суд назначил 50 часов обязательных работ

28 мая 2024, 12:10, ИА Амител

Молодожены на свадьбе / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае судебные приставы задержали мужчину, который отказывался отдавать половину зарплаты в виде алиментов своей 15-летней дочери, сообщает региональная ФССП.

"Всячески уклонялся от исполнения родительских прав. Уважительной причины, чтобы не помогать собственному ребенку, у мужчины не было", – рассказали в ведомстве.

Приставы выяснили, что у 46-летнего мужчины в скором времени назначена регистрация брака. В итоге в указанную дату на церемонию пришли не только гости, но и сотрудники органа принудительного исполнения. Стоит отметить, что приставы дождались завершения бракосочетания.

"В отношении мужчины был составлен административный протокол. Судом назначено 50 часов обязательных работ за неуплату алиментов", – отметили в краевом управлении ФССП.

Если алиментщик продолжит уклоняться от выплат ребенку, будет возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле алиментщик обматерил пристава, заехавшего за ним на ведомственной "Газели".