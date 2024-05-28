На Алтае приставы пришли на свадьбу к алиментщику и дождались завершения церемонии
В отношении мужчины составили административный протокол, суд назначил 50 часов обязательных работ
28 мая 2024, 12:10, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы задержали мужчину, который отказывался отдавать половину зарплаты в виде алиментов своей 15-летней дочери, сообщает региональная ФССП.
"Всячески уклонялся от исполнения родительских прав. Уважительной причины, чтобы не помогать собственному ребенку, у мужчины не было", – рассказали в ведомстве.
Приставы выяснили, что у 46-летнего мужчины в скором времени назначена регистрация брака. В итоге в указанную дату на церемонию пришли не только гости, но и сотрудники органа принудительного исполнения. Стоит отметить, что приставы дождались завершения бракосочетания.
"В отношении мужчины был составлен административный протокол. Судом назначено 50 часов обязательных работ за неуплату алиментов", – отметили в краевом управлении ФССП.
Если алиментщик продолжит уклоняться от выплат ребенку, будет возбуждено уголовное дело.
Ранее в Барнауле алиментщик обматерил пристава, заехавшего за ним на ведомственной "Газели".
12:57:45 28-05-2024
И какая теперь свадебная ночь после таких манипуляций пристава?
13:04:39 28-05-2024
Гость (12:57:45 28-05-2024) И какая теперь свадебная ночь после таких манипуляций приста... унизительная
13:12:12 28-05-2024
Гость (12:57:45 28-05-2024) И какая теперь свадебная ночь после таких манипуляций приста... да там по любому ни капли крови на простыне не было.
13:35:32 28-05-2024
Гость (13:12:12 28-05-2024) да там по любому ни капли крови на простыне не было.... Так ему 46-какая кровь?
19:31:42 28-05-2024
Гость (12:57:45 28-05-2024) И какая теперь свадебная ночь после таких манипуляций приста... Надо было приставов использовать в качестве невесты.
13:22:09 28-05-2024
чет как то много ползарплаты нет?
13:34:07 28-05-2024
Гость (13:22:09 28-05-2024) чет как то много ползарплаты нет?... За 15 лет накопилось. Надо было 25% платить исправно...
13:46:38 28-05-2024
Пристав и приехал за долгами. За одно и супружеский долг исполнить перед новоиспеченной женой.
14:07:56 28-05-2024
Надо было и брошенку с собой притащить. Пусть бы порадовалась , за молодых.
16:24:25 28-05-2024
Нашлись, напились и арестовали
16:49:34 28-05-2024
Бывшая притащила пристава, как мужику повезло, что разошёлся.
16:55:22 28-05-2024
И свадьба в кредит была.
19:20:07 28-05-2024
Алименты должны быть отменены. Пусть бабы сразу думают головой, а потом берегут брак.