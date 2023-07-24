Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Он станет третьей формой российской валюты — вдобавок к наличной и безналичной
24 июля 2023, 19:14, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создания соответствующей платформы. Об этом сообщает ТАСС.
Закон должен вступить в силу чуть более чем через неделю – 1 августа 2023 года. Цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты – у рубля появятся наличная, безналичная и цифровая формы.
Документ определяет право россиян на совершение операций с новым денежным форматом с помощью платформы. Ее оператором будет Банк России.
21:12:01 24-07-2023
Возрадуемся братья и сестры! Теперь у нас денег ещё больше будет!
23:29:44 24-07-2023
Кто нибудь заберите у него ручку.
09:55:09 25-07-2023
теперь денег будут лишать при малейшем недовольстве чудо правительства?