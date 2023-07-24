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Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Он станет третьей формой российской валюты — вдобавок к наличной и безналичной

24 июля 2023, 19:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создания соответствующей платформы. Об этом сообщает ТАСС

Закон должен вступить в силу чуть более чем через неделю – 1 августа 2023 года. Цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты – у рубля появятся наличная, безналичная и цифровая формы. 

Документ определяет право россиян на совершение операций с новым денежным форматом с помощью платформы. Ее оператором будет Банк России. 

Экономика Владимир Путин

Комментарии 3

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Змей

21:12:01 24-07-2023

Возрадуемся братья и сестры! Теперь у нас денег ещё больше будет!

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Гость

23:29:44 24-07-2023

Кто нибудь заберите у него ручку.

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Гость

09:55:09 25-07-2023

теперь денег будут лишать при малейшем недовольстве чудо правительства?

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