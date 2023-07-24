Он станет третьей формой российской валюты — вдобавок к наличной и безналичной

24 июля 2023, 19:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создания соответствующей платформы. Об этом сообщает ТАСС.

Закон должен вступить в силу чуть более чем через неделю – 1 августа 2023 года. Цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты – у рубля появятся наличная, безналичная и цифровая формы.

Документ определяет право россиян на совершение операций с новым денежным форматом с помощью платформы. Ее оператором будет Банк России.