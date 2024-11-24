Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри

За нарушение для физических и юридических лиц предусмотрен штраф

24 ноября 2024, 08:31, ИА Амител

Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/1344990

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Запрещается пропаганда отказа от деторождения в интернете, СМИ, кино и рекламе. Меры по защите детей от такой информации будут принимать органы власти, пишет ТАСС.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что новые нормы не затрагивают "решение женщины отказаться от рождения ребенка". Володин считает, что нужно "делать все, чтобы новые поколения граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности".

За пропаганду чайлдфри сайты будут включаться в реестр запрещенной информации Роскомнадзора, владельцы соцсетей обязаны выявлять такие материалы. Пропаганда чайлдфри в СМИ будет считаться злоупотреблением свободой массовой информации, в рекламе – нарушением требований, в кино – основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Нарушение запрета будет караться административным наказанием: штраф до 100 тыс. рублей – для граждан, до 200 тыс. рублей – для должностных лиц и до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц. Если пропаганда ведется с помощью интернета или СМИ, наказание строже: штраф до 400 тыс. рублей – для граждан и до 5 млн рублей – для юрлиц.

При этом не считается пропагандой чайлдфри распространение сведений о монашестве и монашеском образе жизни, обетах безбрачия, если это обосновано внутренними правилами централизованных религиозных организаций.