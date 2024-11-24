Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри
За нарушение для физических и юридических лиц предусмотрен штраф
24 ноября 2024, 08:31, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Запрещается пропаганда отказа от деторождения в интернете, СМИ, кино и рекламе. Меры по защите детей от такой информации будут принимать органы власти, пишет ТАСС.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что новые нормы не затрагивают "решение женщины отказаться от рождения ребенка". Володин считает, что нужно "делать все, чтобы новые поколения граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности".
За пропаганду чайлдфри сайты будут включаться в реестр запрещенной информации Роскомнадзора, владельцы соцсетей обязаны выявлять такие материалы. Пропаганда чайлдфри в СМИ будет считаться злоупотреблением свободой массовой информации, в рекламе – нарушением требований, в кино – основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.
Нарушение запрета будет караться административным наказанием: штраф до 100 тыс. рублей – для граждан, до 200 тыс. рублей – для должностных лиц и до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц. Если пропаганда ведется с помощью интернета или СМИ, наказание строже: штраф до 400 тыс. рублей – для граждан и до 5 млн рублей – для юрлиц.
При этом не считается пропагандой чайлдфри распространение сведений о монашестве и монашеском образе жизни, обетах безбрачия, если это обосновано внутренними правилами централизованных религиозных организаций.
08:36:44 24-11-2024
Что теперь с Голиковой и Бутиной делать будет ?
09:39:58 24-11-2024
Гость (08:36:44 24-11-2024) Что теперь с Голиковой и Бутиной делать будет ?... и мезулиной
10:01:07 24-11-2024
да можно просто отменить людям зарплаты, забирать их сразу себе в казну и не утруждать себя принятием каких то разнообразных экзотических законов, чего бумагу переводить то...все равно всем все нравиться, всех все устраивает и никто не пикнет ничего против, никогда! пайка хлеба, сказки о величии нищебродов и светлом будущем, пару казней "предателей" по воскресеньям - это все, что нужно нашему брату) за такое ни своей жизни, ни жизни своих детей не жалко
10:09:38 24-11-2024
Защити нас, Володенька, от чайлдфри, квадроберов и прочих великих проблем. По мне, любая вакансия с зарплатой 40 000 - это уже пропаганда чайлдфри. С учетом бешенной инфляции на эту сумму физически невозможно обеспечить ребенка и себя всем необходимым.
11:45:20 24-11-2024
Жаль последующие поколения. Столько абсурдных законов разгребать и отменять придется.
14:17:05 24-11-2024
Когда я смотрю на ставки по ипотеке и чеки из магазина, я прямо чувствую как у меня внутри все само по себе перевязывается.