За продажу вейпа подросткам хотят ввести уголовное наказание

Соответствующий проект готовят в Госдуме

22 ноября 2024, 17:03, ИА Амител

Электронная сигарета, вейп / Фото: unsplash.com

Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме готовят к внесению законопроект, предполагающий уголовное наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. Его слова приводит пресс-служба ГД.

"Мы с вами видим, что принятых решений недостаточно, и наши коллеги предложили привлекать к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним и увеличить штрафы", – сообщил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что депутаты намерены заниматься вопросами защиты здоровья детей и в других направлениях. Володин призвал наказывать всех продавцов, у которых дети могут свободно купить все "взрослые" товары.

"Недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет", – подчеркнул он.

Ранее в Госдуме предлагали начать размещать на вейпах жуткие картинки о вреде курения. По мнению народных избранников, вейпинг приобрел большую популярность у молодежи из-за создания привлекательного имиджа: стильная упаковка, красочные изображения и разнообразие вкусов.