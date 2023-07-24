Закон запрещает медицинские вмешательства, в том числе и использование лекарственных препаратов, которые направлены на изменение пола человека

24 июля 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон запрещает медицинские вмешательства, в том числе и использование лекарственных препаратов, которые направлены на изменение пола человека.

Одновременно с этим остаются исключения. В частности, не запрещаются процедуры, которые направлены на лечение пороков развития половой системы, генетических и эндокринных патологий, которые связаны с формированием половых органов у детей. Назначает такие медицинские вмешательства медицинская комиссия.

Также закон устанавливает, что органы ЗАГС будут вносить изменения в свои записи лишь при наличии медицинского заключения. Если один из супругов сменит пол, то брак будут автоматически аннулировать. При этом сменившему пол запретят усыновлять детей.

Закон не имеет обратной силы и не распространяется на тех, кто сменил свой пол до его вступления в силу.