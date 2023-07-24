Путин подписал закон о запрете смены пола
Закон запрещает медицинские вмешательства, в том числе и использование лекарственных препаратов, которые направлены на изменение пола человека
24 июля 2023, 23:32, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон запрещает медицинские вмешательства, в том числе и использование лекарственных препаратов, которые направлены на изменение пола человека.
Одновременно с этим остаются исключения. В частности, не запрещаются процедуры, которые направлены на лечение пороков развития половой системы, генетических и эндокринных патологий, которые связаны с формированием половых органов у детей. Назначает такие медицинские вмешательства медицинская комиссия.
Также закон устанавливает, что органы ЗАГС будут вносить изменения в свои записи лишь при наличии медицинского заключения. Если один из супругов сменит пол, то брак будут автоматически аннулировать. При этом сменившему пол запретят усыновлять детей.
Закон не имеет обратной силы и не распространяется на тех, кто сменил свой пол до его вступления в силу.
00:29:10 25-07-2023
Из бабёшек то пехотицев бы делали. А которых в бабёшек превращать, то только после снятия с учёта в военкомате.
00:33:32 25-07-2023
Самые важные проблемы решают чинуши: кто с кем спит, да что между ног болтается. Сейчас скрепы кааак укрепятся, да кааак вырастет демография на глазах. Ещё бы аборты совсем отменить да запретить бабам порочную практику подхваченную от недружественных стран. Пусть сначала детишек нарожают штук по пять пацанов, а вот потом уже учатся да работают. Если смогут...
09:46:43 25-07-2023
Гость (00:33:32 25-07-2023) Самые важные проблемы решают чинуши: кто с кем спит, да что ... Вопрос демографии это конечно не решит, но дополнительно укрепить наши границы от медленно-но-вползающей к нам деградации с Запада, явно не помешает. И понятно что она проникает по тысячам других лазеек, тем не менее закон правильный, как бы кто не скулил.
10:21:50 25-07-2023
Гость (09:46:43 25-07-2023) Вопрос демографии это конечно не решит, но дополнительно укр... А если не решит, то зачем? Чтобы какой-то процент населения был загнан в угол? Чтобы люди, которым и так не айс, начали в окна выходить? Гендерная дисфория не лечится. По крайней мере, на данном этапе развития медицины. Плюс у нас смена пола и так была настолько жестко зарегулирована, что никто в здравом уме "просто так" в это не полезет. Плюс только совершеннолетние, ни о каких детях и так речь не шла. От этого законопроекта знатно прифигел даже наш Минздрав. Опять создаем образ внутреннего врага, ЛГБТ уже не хватает? Каким образом вас лично касается смена пола кем-то посторонним?
11:14:38 25-07-2023
Гость (10:21:50 25-07-2023) А если не решит, то зачем? Чтобы какой-то процент населения ... Государство оно на то и государство, чтобы мыслить стратегически а не так как отдельный сердобольный гражданин шибко переживающий за болеющих гендерной дисфорией. Сколько вас таких? А количество "изменений пола" в России за 5 лет выросло в 7 раз. Что будет через 10-20 лет? Поэтому давить заразу надо в зародыше. Что касается лечения генетических аномалий это будет решать медицинская комиссия. И мы это обсудили уже.
11:40:28 25-07-2023
Гость (11:14:38 25-07-2023) Государство оно на то и государство, чтобы мыслить стратегич... Мил человек, то есть для тебя дискриминация меньшинства - это нормально? У меня для тебя плохие новости. Ты нацизм не там ищешь. Ну и вишенкой на торте - "давить заразу". То есть больных. Атлично. Следующей "заразой" кто будет? И да, государство, лишающее своих граждан, будь они в большинстве или меньшинстве, прав - ну такое себе.
13:28:13 25-07-2023
Гость (11:40:28 25-07-2023) Мил человек, то есть для тебя дискриминация меньшинства - эт... Я та мил человек, а вот ты то ли враг то ли дурак, но скорее первое. Фашизм это как раз когда из-за 0,000001% больных на голову остальных 99,9% будут с малолетства подвергать прессингу, что дескать они должны определиться с полом. А что делать с теми кто решился сменить отрезал всё а потом через 5 лет понял что зря, а обратно не пришьёшь. Если эти начнут в окна выходить? Поэтому лучше позаботиться о 99,999% здоровых. И да, увеличение количества транссексуальных переходов отрицательно влияет на демографию.
17:07:44 25-07-2023
Гость (13:28:13 25-07-2023) Я та мил человек, а вот ты то ли враг то ли дурак, но скорее... Ну кто бы сомневался. Если кто-то думает иначе - это враг, ату его. И да, кто и кого у нас подвергал прессингу? Да еще с малолетства. Вы вообще в курсе, насколько у нас было сложно сменить пол? Там не этапе походов по всем врачам мозг вынесут так, что только от смерти сунешься. А насчет "обратно" - процент таких людей ничтожно мал. Насколько помню, меньше одного от всех, кто сделал операцию. И нет, хоть какой процент нельзя дискриминировать - даже если это 0,000 от популяции. До вас никак это не дойдет. Хотя о чем я - вот, казалось бы, всем понятно, что насиловать нельзя никого - ни женщин, ни мужчин, ни детей, ни стариков. Ни даже животных. Но нет, под каждой новостью о насилии "общество" скатывается в обсуждение, что давайте все же выведем критерии, по которым можно. А то че она как эта. Так же и тут. Даже одного человека нельзя лишать прав на нормальную жизнь.
12:15:15 25-07-2023
Гость (11:14:38 25-07-2023) Государство оно на то и государство, чтобы мыслить стратегич... Вы бы уже определились - то у вас возможность смены пола на демографию не влияет, то влияет. И да - вы всерьез полагаете, что человек, которому в своем теле некомфортно до такой степени, что он готов на отнюдь не безобидное вмешательство, в случае запрета оного побежит плодиться? Ну-ну.
08:37:41 25-07-2023
А как же обратная сила закона в части повышения пенсионного возраста, ведь он должен распространятся на тех, кто родился после его принятия?
09:14:38 25-07-2023
Угу. И еще один закон то ли на подходе, то ли уже - по поводу людей с проблемами психики. Теперь они, попав в пни, будут фактически собственностью тамошней администрации. Интересно, кто следующий? Диабетики? ВИЧ-инфицированные (правда, им и так уже лекарств не хватает). Женщины?
10:13:01 25-07-2023
когда не можешь решить главные вопросы, пиарь то что не касается 99,9% населения.