В Сибири суд расторг брак из-за трансгендерного перехода одного из супругов

Руководитель ЗАГСа Иркутской области назвал вероятные причины, почему люди меняют пол

24 июля 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Иркутске суд расторг брак из-за трансгендерного перехода одного из супругов, сообщил руководитель областной службы ЗАГС Валерий Митусов, который, по его утверждению, стал инициатором закона о запрете смены пола в России. Об этом пишет "Сибирьмедиа".

По словам Митусова, после случая в Иркутске, когда муж через два дня после заключения брака пришел менять пол, сотрудники ЗАГСа обратились в Госдуму, Минюст и Совет Федерации с предложением запретить людям это делать. Также ведомство заявило в прокуратуру и в суд, после чего брак аннулировали.

Со слов Митусова, в последние пять лет тенденция по смене пола пошла в стране "в геометрической прогрессии". При этом причины, по которым граждане меняют пол, чиновник назвал "непонятными".