В Сибири суд расторг брак из-за трансгендерного перехода одного из супругов
Руководитель ЗАГСа Иркутской области назвал вероятные причины, почему люди меняют пол
24 июля 2023, 09:51, ИА Амител
В Иркутске суд расторг брак из-за трансгендерного перехода одного из супругов, сообщил руководитель областной службы ЗАГС Валерий Митусов, который, по его утверждению, стал инициатором закона о запрете смены пола в России. Об этом пишет "Сибирьмедиа".
По словам Митусова, после случая в Иркутске, когда муж через два дня после заключения брака пришел менять пол, сотрудники ЗАГСа обратились в Госдуму, Минюст и Совет Федерации с предложением запретить людям это делать. Также ведомство заявило в прокуратуру и в суд, после чего брак аннулировали.
Со слов Митусова, в последние пять лет тенденция по смене пола пошла в стране "в геометрической прогрессии". При этом причины, по которым граждане меняют пол, чиновник назвал "непонятными".
"Отчасти это уход от долгов, нежелание идти в армию, по-моему, это и психические расстройства", – предположил он, отметив, что ему "ужасно видеть мужчин, переодетых в женщин", которые, как он считает, учат детей в школах и детсадах за границей.
09:54:13 24-07-2023
"ужасно видеть мужчин, переодетых в женщин", которые, как он считает, учат детей в школах и детсадах за границей." - что это значит . Кто кого учит? Кто на ком стоял?
09:54:57 24-07-2023
Странно. А причем тут заграница?
10:21:34 24-07-2023
В Тайланде учителя такие не редко
11:52:05 24-07-2023
Гость (10:21:34 24-07-2023) В Тайланде учителя такие не редко ... вы бывали в школах тайланда?
12:22:54 24-07-2023
Зачем бывать?! Люди рассказывали, местные экскурсоводы
12:47:41 24-07-2023
Гость (12:22:54 24-07-2023) Зачем бывать?! Люди рассказывали, местные экскурсоводы ... ну экскурсоводы вам и не такого наплетут
12:25:56 24-07-2023
Можно электрическим током это излечить, сильными разрядами.
16:31:13 24-07-2023
В психуушку надо.. это не нормально.. Лечат же тех кто себя, Лениным вообразил, Пушкиным, Сталиным и т.д. тот же случай..