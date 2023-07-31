Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку по повестке

Раньше наказание за такое нарушение составляло до 3 тысяч рублей. Теперь – от 10 до 30 тысяч

31 июля 2023, 19:49, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь неявка по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Раньше наказание за такое нарушение составляло до 3 тысяч рублей.

Документ также увеличивает штраф с 3 до 25 тысяч рублей за уклонение от медосмотра, с 3 до 1-5 тысяч рублей – за несообщение об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства. Также за умышленную порчу или утрату документов воинского учета придется заплатить до 5 тысяч рублей.