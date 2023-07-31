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Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку по повестке

Раньше наказание за такое нарушение составляло до 3 тысяч рублей. Теперь – от 10 до 30 тысяч

31 июля 2023, 19:49, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь неявка по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Раньше наказание за такое нарушение составляло до 3 тысяч рублей.

Документ также увеличивает штраф с 3 до 25 тысяч рублей за уклонение от медосмотра, с 3 до 1-5 тысяч рублей – за несообщение об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства. Также за умышленную порчу или утрату документов воинского учета придется заплатить до 5 тысяч рублей.

Комментарии 5

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Гость

20:24:44 31-07-2023

Бей своих, что-бы чужие боялись ?

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горожанка

21:16:14 31-07-2023

Смотрю на его фото - не могу налюбоваться! Какой же он все-таки красавчик)))

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Это самое...

22:01:55 31-07-2023

Для мажоров я так понимаю? Сынков и зятьев членов всяких дум? Тогда браво! Наши и так сами уже все там...

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Гость

10:10:53 01-08-2023

Отток из России это наверное увеличит

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Гость

12:05:01 01-08-2023

Это самое... (22:01:55 31-07-2023) Для мажоров я так понимаю? Сынков и зятьев членов всяких дум... для "Сынков и зятьев членов всяких дум" что 3 тысячи, что 30, что 100) А вот для жителя Барнаула это месячная зп, так что штраф как раз для глубинного народа, что бы не повадно было

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