Максимальные суммы, которые придется заплатить за нарушения в ходе призыва, увеличились в разы

26 июля 2023, 13:26, ИА Амител

Фото: amic.ru

Госдума приняла закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат и другие нарушения при призыве на военную службу, сразу во втором и третьем (итоговом) чтениях. Суммы, которые придется платить нарушителям, увеличились в разы. Если раньше граждан могли штрафовать на несколько тысяч рублей, то теперь им придется раскошелиться на десятки тысяч. А должностные и юрлица в ряде случаев будут обязаны выплатить сотни тысяч рублей.

Рассказываем, какими будут штрафы за неявку в военкомат по повестке и другие нарушения после подписания закона.

1 Каким будет штраф за неявку в военкомат по повестке? Штраф за неявку в военный комиссариат по повестке, если нет уважительной причины, составит от 10 до 30 тысяч рублей. Изначально депутаты хотели ввести максимальный штраф в размере 50 тысяч рублей, но в ходе рассмотрения законопроекта сумму снизили. Как было раньше? Пока закон не начал действовать, штраф за подобное нарушение составляет от 500 до 3000 рублей.

2 Каким будет штраф, если гражданин не сообщит в военкомат о переезде? Если человек не сообщит в военкомат об изменении места учебы, работы или должности, семейного положения, а также о переезде в другое место, ему придется заплатить от 1000 до 5000 рублей. Как было раньше? Штраф за такое нарушение сейчас составляет от 500 до 3000 рублей.

3 Каким будет штраф, если призывник уехал из страны и не сообщил об этом в военкомат? Для тех, кто состоит на учете и при этом покинул Россию на срок более шести месяцев, не предупредив военкомат, введут штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если гражданин уехал во время призыва и пробыл за рубежом больше трех месяцев, максимальная сумма штрафа составит 20 тысяч рублей.

4 Каким будет штраф, если потерял военный билет? Штраф за утрату или порчу документов воинского учета составит от 3 до 5 тысяч рублей. Кстати, к таким документам относятся не только военный билет, но и приписное свидетельство.

5 Каким будет штраф за уклонение от медицинского обследования? Тех, кто будет уклоняться от прохождения медкомиссии, планируется штрафовать на сумму от 15 до 25 тысяч рублей. Как было раньше? Сейчас штраф за это нарушение гораздо меньше: от 500 до 3000 рублей.

6 Каким будет штраф за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации? Этот штраф предназначается для юрлиц и должностных лиц. Дело в том, что в их обязанности входит оповещение и обеспечение явки тех, кто подлежит призыву по мобилизации. Если же организация не помогает военкоматам в этой работе, ее могут оштрафовать. Должностным лицам будут грозить штрафы от 60 до 80 тысяч рублей, а юрлицам – от 400 до 500 тысяч рублей.

7 Каким будет штраф за непредоставленные в военкомат списки призывников? Также организации обязаны по требованию военкомата предоставлять списки тех, кто подлежит первоначальной постановке на военный учет. Также юрлицо обязано оповестить таких граждан о повестке и обеспечить их явку в военкомат. Если этого не сделать, штраф составит от 350 до 400 тысяч рублей.