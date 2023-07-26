Госдума повысила штрафы за неявку в военкомат. Какими они будут теперь?
Максимальные суммы, которые придется заплатить за нарушения в ходе призыва, увеличились в разы
26 июля 2023, 13:26, ИА Амител
Фото: amic.ru
Госдума приняла закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат и другие нарушения при призыве на военную службу, сразу во втором и третьем (итоговом) чтениях. Суммы, которые придется платить нарушителям, увеличились в разы. Если раньше граждан могли штрафовать на несколько тысяч рублей, то теперь им придется раскошелиться на десятки тысяч. А должностные и юрлица в ряде случаев будут обязаны выплатить сотни тысяч рублей.
Рассказываем, какими будут штрафы за неявку в военкомат по повестке и другие нарушения после подписания закона.
1
Каким будет штраф за неявку в военкомат по повестке?
Штраф за неявку в военный комиссариат по повестке, если нет уважительной причины, составит от 10 до 30 тысяч рублей.
Изначально депутаты хотели ввести максимальный штраф в размере 50 тысяч рублей, но в ходе рассмотрения законопроекта сумму снизили.
Как было раньше?
Пока закон не начал действовать, штраф за подобное нарушение составляет от 500 до 3000 рублей.
2
Каким будет штраф, если гражданин не сообщит в военкомат о переезде?
Если человек не сообщит в военкомат об изменении места учебы, работы или должности, семейного положения, а также о переезде в другое место, ему придется заплатить от 1000 до 5000 рублей.
Как было раньше?
Штраф за такое нарушение сейчас составляет от 500 до 3000 рублей.
3
Каким будет штраф, если призывник уехал из страны и не сообщил об этом в военкомат?
Для тех, кто состоит на учете и при этом покинул Россию на срок более шести месяцев, не предупредив военкомат, введут штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Если гражданин уехал во время призыва и пробыл за рубежом больше трех месяцев, максимальная сумма штрафа составит 20 тысяч рублей.
4
Каким будет штраф, если потерял военный билет?
Штраф за утрату или порчу документов воинского учета составит от 3 до 5 тысяч рублей.
Кстати, к таким документам относятся не только военный билет, но и приписное свидетельство.
5
Каким будет штраф за уклонение от медицинского обследования?
Тех, кто будет уклоняться от прохождения медкомиссии, планируется штрафовать на сумму от 15 до 25 тысяч рублей.
Как было раньше?
Сейчас штраф за это нарушение гораздо меньше: от 500 до 3000 рублей.
6
Каким будет штраф за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации?
Этот штраф предназначается для юрлиц и должностных лиц. Дело в том, что в их обязанности входит оповещение и обеспечение явки тех, кто подлежит призыву по мобилизации. Если же организация не помогает военкоматам в этой работе, ее могут оштрафовать.
Должностным лицам будут грозить штрафы от 60 до 80 тысяч рублей, а юрлицам – от 400 до 500 тысяч рублей.
7
Каким будет штраф за непредоставленные в военкомат списки призывников?
Также организации обязаны по требованию военкомата предоставлять списки тех, кто подлежит первоначальной постановке на военный учет. Также юрлицо обязано оповестить таких граждан о повестке и обеспечить их явку в военкомат.
Если этого не сделать, штраф составит от 350 до 400 тысяч рублей.
8
Когда новые штрафы начнут действовать?
Официально закон еще не принят. Его одобрили в Госдуме в трех чтениях, впереди – рассмотрение в Совете Федерации и подписание президентом. Если оба этих этапа будут пройдены, закон вступит в силу с 1 октября. С этой даты в России обычно начинается осенний призыв.
14:18:56 26-07-2023
хоть штрафуйте, хоть сажайте, не собираюсь в этом участвовать.
15:17:15 26-07-2023
Еще вчера нам расписывали, какой создают передовой чудесный электронный реестр военнообязанных, как в него будут стекаться данные со всех-всех баз - налоговой, недвижимости, пенсионного, МВД, даже из поликлиники, т.е. вообще всех. И всё ради удобства граждан. А теперь оказывается, что ты должен сам бегать по военкоматам все данные им вовремя предоставлять, где женщина на рабочем месте бывает по нечетным вторниками каждого третьего месяца, иначе ШТРАФ ШТРАФ ШТРАФ.
16:04:08 26-07-2023
Говорят от желающих туда отбоя нет. 18 летние пацаны пишут Картаполову чтобы нижний порог службы не поднимал. И при этом Штрафы, штрафы, штрафы... А зачем они, если и так все строем туда идут?
16:19:43 26-07-2023
Гость (16:04:08 26-07-2023) Говорят от желающих туда отбоя нет. 18 летние пацаны пишут К... Да что 18-летние, 14-летки туда рвутся. А ученики начальной школы требуют введения Армии Продлённого Дня...
16:20:48 26-07-2023
"В наших рядах появились отдельные отступники и изменники! И их большинство!"