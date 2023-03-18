Путин подписал закон, упрощающий покупки в иностранных онлайн-магазинах
Покупать на сумму до 15 тысяч рублей теперь можно без идентификации личности
18 марта 2023, 20:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Владимир Путин подписал закон, позволяющий совершать покупки в пределах 15 тысяч рублей или их эквиваленте в иностранных валютах в зарубежных интернет-магазинах без прохождения идентификации личности, сообщает ТАСС.
Раньше такая опция была доступна только в интернет-магазинах, зарегистрированных в России.
При новых правилах предусматривают при этом и несколько исключений:
- если у сотрудников банка возникнут подозрения в отмывании денег;
- если получателем переводимых денежных средств является физлицо или некоммерческая организация (кроме ЖСК, ТСЖ и других).
Закон был опубликован в субботу, 18 марта, и уже вступил в силу.
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