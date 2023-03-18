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Путин подписал закон, упрощающий покупки в иностранных онлайн-магазинах

Покупать на сумму до 15 тысяч рублей теперь можно без идентификации личности

18 марта 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Владимир Путин подписал закон, позволяющий совершать покупки в пределах 15 тысяч рублей или их эквиваленте в иностранных валютах в зарубежных интернет-магазинах без прохождения идентификации личности, сообщает ТАСС.

Раньше такая опция была доступна только в интернет-магазинах, зарегистрированных в России.

При новых правилах предусматривают при этом и несколько исключений:

  • если у сотрудников банка возникнут подозрения в отмывании денег;
  • если получателем переводимых денежных средств является физлицо или некоммерческая организация (кроме ЖСК, ТСЖ и других).

Закон был опубликован в субботу, 18 марта, и уже вступил в силу.

Комментарии 1

  • Надеюсь АлиЭкспресс не будет теперь запрашивать данные паспорта, раньше было все просто там в том числе и расчет по номеру телефона, хотелось бы простую систему, как раньше.
    18 марта, Гость   Ответить
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