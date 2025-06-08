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Путин подписал закон, уточняющий правила снижения премий

Согласно закону, зарплата сотрудника может уменьшится на 20%

08 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает учет показателей работника при начислении премий. В нем также уточняются условия, из-за которых размер вознаграждения могут снизить. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения вносятся в Трудовой кодекс. Теперь работодатель сможет снизить размер премии работнику из-за дисциплинарного взыскания, если его вынесли в расчетный период. Общее снижение зарплаты из-за этого не может быть больше 20%.

Закон также обязывает работодателя четко прописывать виды, размеры, условия и сроки выплаты премий в трудовом договоре и локальных актах. Учитываться также должно качество и продолжительность труда.

Владимир Путин Работа законы

Комментарии 14

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Гость

08:36:01 08-06-2025

А че премии существуют???

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Кхм...

09:43:01 08-06-2025

Гость (08:36:01 08-06-2025) А че премии существуют??? ... Это большая часть заработной платы. Оклад (минималка примерно), а остальное - премия.

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Гость

10:24:02 08-06-2025

Гость (08:36:01 08-06-2025) А че премии существуют??? ... Конечно. Назначают оклад 22400 (минималка) и премии, допустим, 20000. Если ушел вовремя с работы, отдыхал на выходные или не удовлетворил начальника, то получишь 22400 вместо 42400.

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Гость

08:44:03 08-06-2025

За конские цены на масло, картошку и ..... на сколько понизить у председателя колхоза?

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Кхм...

09:44:20 08-06-2025

Гость (08:44:03 08-06-2025) За конские цены на масло, картошку и ..... на сколько понизи... Председателю колхоза за это выдать почётную грамоту и наградить апартаментами в ОАЭ

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Гость

09:17:29 08-06-2025

Видать госкорпы совсем берега видеть перестали

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Гость

09:22:33 08-06-2025

Экономия.

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Гость

09:30:23 08-06-2025

А ещё указ о повышении пенсионного возраста, отмене льгот доноров, увеличении до 5 лет налогооблагаемого срока владения жильём и много других полезных законов. Полезных для тех, кто средства налогоплательщиков распределяет в столичных кабинетах.

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Гостья из прошлого

13:22:19 08-06-2025

Вы в курсе, что не председатель цены определяет? Давно уже не председатель, и колхозов давно нет! За что боролись!

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Гость

18:59:15 08-06-2025

Гостья из прошлого (13:22:19 08-06-2025) Вы в курсе, что не председатель цены определяет? Давно уже н... Прошлогодняя Гостья, председатель колхоза находится на гособеспечение, да еще пенсию складывает, складывает, так зачем ему определять цены.

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Гостья из прошлого

13:24:38 08-06-2025

Отползайте на кладбище, ваше место нужно для более покладистых!

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Гость

21:02:32 08-06-2025

Если т.н. "Совет директоров", десятками лет(!) реинвестируя всю прибыль в якобы "развитие" не без фальсификаций "доверенной" ему собственности, в десятки же раз(!) умудряется СНИЗИТЬ(!) её рыночную стоимость, то почему бы "гаранту" не подписать закон, заслуженно лишающий таких горе-"менеджеров" того хотя бы зашкаливающего 'вознаграждения', которое транжиры (за очевидные вдобавок аферы!) сами себе назначают?

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Кхм...

22:05:15 08-06-2025

Гость (21:02:32 08-06-2025) Если т.н. "Совет директоров", десятками лет(!) реинвестируя ... Шлёпнут его тогда...

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Гость

10:27:35 09-06-2025

Кхм... (22:05:15 08-06-2025) Шлёпнут его тогда...... В "Собачьем сердце", Шариков тоже так бы сказал.

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