Путин подписал закон, уточняющий правила снижения премий
Согласно закону, зарплата сотрудника может уменьшится на 20%
08 июня 2025, 08:30, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает учет показателей работника при начислении премий. В нем также уточняются условия, из-за которых размер вознаграждения могут снизить. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в Трудовой кодекс. Теперь работодатель сможет снизить размер премии работнику из-за дисциплинарного взыскания, если его вынесли в расчетный период. Общее снижение зарплаты из-за этого не может быть больше 20%.
Закон также обязывает работодателя четко прописывать виды, размеры, условия и сроки выплаты премий в трудовом договоре и локальных актах. Учитываться также должно качество и продолжительность труда.
08:36:01 08-06-2025
А че премии существуют???
09:43:01 08-06-2025
Гость (08:36:01 08-06-2025) А че премии существуют??? ... Это большая часть заработной платы. Оклад (минималка примерно), а остальное - премия.
10:24:02 08-06-2025
Гость (08:36:01 08-06-2025) А че премии существуют??? ... Конечно. Назначают оклад 22400 (минималка) и премии, допустим, 20000. Если ушел вовремя с работы, отдыхал на выходные или не удовлетворил начальника, то получишь 22400 вместо 42400.
08:44:03 08-06-2025
За конские цены на масло, картошку и ..... на сколько понизить у председателя колхоза?
09:44:20 08-06-2025
Гость (08:44:03 08-06-2025) За конские цены на масло, картошку и ..... на сколько понизи... Председателю колхоза за это выдать почётную грамоту и наградить апартаментами в ОАЭ
09:17:29 08-06-2025
Видать госкорпы совсем берега видеть перестали
09:22:33 08-06-2025
Экономия.
09:30:23 08-06-2025
А ещё указ о повышении пенсионного возраста, отмене льгот доноров, увеличении до 5 лет налогооблагаемого срока владения жильём и много других полезных законов. Полезных для тех, кто средства налогоплательщиков распределяет в столичных кабинетах.
13:22:19 08-06-2025
Вы в курсе, что не председатель цены определяет? Давно уже не председатель, и колхозов давно нет! За что боролись!
18:59:15 08-06-2025
Гостья из прошлого (13:22:19 08-06-2025) Вы в курсе, что не председатель цены определяет? Давно уже н... Прошлогодняя Гостья, председатель колхоза находится на гособеспечение, да еще пенсию складывает, складывает, так зачем ему определять цены.
13:24:38 08-06-2025
Отползайте на кладбище, ваше место нужно для более покладистых!
21:02:32 08-06-2025
Если т.н. "Совет директоров", десятками лет(!) реинвестируя всю прибыль в якобы "развитие" не без фальсификаций "доверенной" ему собственности, в десятки же раз(!) умудряется СНИЗИТЬ(!) её рыночную стоимость, то почему бы "гаранту" не подписать закон, заслуженно лишающий таких горе-"менеджеров" того хотя бы зашкаливающего 'вознаграждения', которое транжиры (за очевидные вдобавок аферы!) сами себе назначают?
22:05:15 08-06-2025
Гость (21:02:32 08-06-2025) Если т.н. "Совет директоров", десятками лет(!) реинвестируя ... Шлёпнут его тогда...
10:27:35 09-06-2025
Кхм... (22:05:15 08-06-2025) Шлёпнут его тогда...... В "Собачьем сердце", Шариков тоже так бы сказал.