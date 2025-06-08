Путин подписал закон, уточняющий правила снижения премий

Согласно закону, зарплата сотрудника может уменьшится на 20%

08 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает учет показателей работника при начислении премий. В нем также уточняются условия, из-за которых размер вознаграждения могут снизить. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения вносятся в Трудовой кодекс. Теперь работодатель сможет снизить размер премии работнику из-за дисциплинарного взыскания, если его вынесли в расчетный период. Общее снижение зарплаты из-за этого не может быть больше 20%.

Закон также обязывает работодателя четко прописывать виды, размеры, условия и сроки выплаты премий в трудовом договоре и локальных актах. Учитываться также должно качество и продолжительность труда.