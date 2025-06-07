Путин подписал закон о легализации гостевых домов на Алтае

Всего в эксперименте поучаствуют 17 регионов и федеральная территория "Сириус"

07 июня 2025, 19:30, ИА Амител

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Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов. Указ опубликован на сайте правовых актов.

Эксперимент проведут с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027-го.

В нем поучаствуют федеральная территория "Сириус" в Сочи и 17 регионов, включая Алтайский край и Республику Алтай.

Закон определяет гостевой дом как индивидуальный жилой дом или его часть, используемую для оказания гостиничных услуг, а также устанавливает требования к такому типу жилья и собственнику – дом должен принадлежать физическому лицу и не подлежать сносу как самовольная постройка.

В мае стало известно, что в Горном Алтае снесут 49 турбаз.