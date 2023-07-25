Трансгендерные операции и медицинские препараты для смены пола окажутся под запретом

25 июля 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о смене пола в России. Законопроект, единогласно принятый в обеих палатах парламента, запрещает как медицинский, так и юридический переход. Людям, которые все же решатся сменить пол, теперь грозят серьезные ограничения.

Чем законодатели объясняют необходимость инициативы, как будет работать закон и что будет запрещено трансгендерам, читайте в материале amic.ru.

1 Что за закон подписал Владимир Путин? Закон, который подписал президент России, полностью запрещает медицинские вмешательства, направленные на смену пола. Кроме того, на территории страны теперь нельзя применять гормональные препараты, необходимые для трансгендерного перехода. Также документ запрещает государственную регистрацию смены пола. Закон вступил в силу 24 июля. Все справки о смене пола, выданные после этой даты, аннулируются.

2 Зачем закон о смене пола вообще понадобился? Спикер Госдумы Вячеслав Володин, ставший одним из авторов законопроекта, назвал практику трансгендерных переходов "чудовищной" и "недопустимой для нас". По его мнению, это путь, ведущий к "вырождению нации". В качестве доказательства своих слов он привел американскую статистику. "Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз – трансгендеров (по данным 2022 года) 1,64 млн, среди которых 1,3 млн взрослых (0,5% взрослого населения) и 340 000 подростков (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет)", – написал он в своем Telegram-канале.С этой позицией согласны и депутаты Госдумы, и российские сенаторы, поддержавшие инициативу.

3 Что запретят россиянам, решившимся на смену пола? Новый закон запрещает трансгендерам усыновлять детей и быть опекунами или попечителями. Если же человек был женат или замужем, в случае смены пола его брак автоматически аннулируют.

4 Что будет с теми, кто сменил пол до введения закона? Детей, если такие есть, у них никто отбирать не будет, объяснил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, закон не имеет обратной силы и не распространяется на "две с лишним тысячи случаев, когда это было сделано в соответствии с приказом Минздрава". Но речь идет только о случаях, когда люди усыновили детей до вступления закона в силу.

5 Кому разрешат проводить хирургические вмешательства, несмотря на закон? Подобные операции можно будет проводить только по медицинским показаниям. К ним относятся врожденные патологии и пороки развития, а также генетические и эндокринные болезни, при которых у детей нарушены функции половых органов. В этом случае нужно будет собрать врачебную комиссию, которая рассмотрит случай и при необходимости выдаст медицинское заключение. С ним ребенку можно будет и провести необходимое вмешательство, и внести изменения в запись актов гражданского состояния.