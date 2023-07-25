Трансгендерные операции и медицинские препараты для смены пола окажутся под запретом
Президент России Владимир Путин подписал закон о смене пола в России. Законопроект, единогласно принятый в обеих палатах парламента, запрещает как медицинский, так и юридический переход. Людям, которые все же решатся сменить пол, теперь грозят серьезные ограничения.
Чем законодатели объясняют необходимость инициативы, как будет работать закон и что будет запрещено трансгендерам, читайте в материале amic.ru.
Что за закон подписал Владимир Путин?
Закон, который подписал президент России, полностью запрещает медицинские вмешательства, направленные на смену пола. Кроме того, на территории страны теперь нельзя применять гормональные препараты, необходимые для трансгендерного перехода.
Также документ запрещает государственную регистрацию смены пола.
Закон вступил в силу 24 июля. Все справки о смене пола, выданные после этой даты, аннулируются.
Зачем закон о смене пола вообще понадобился?
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, ставший одним из авторов законопроекта, назвал практику трансгендерных переходов "чудовищной" и "недопустимой для нас". По его мнению, это путь, ведущий к "вырождению нации". В качестве доказательства своих слов он привел американскую статистику.
"Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз – трансгендеров (по данным 2022 года) 1,64 млн, среди которых 1,3 млн взрослых (0,5% взрослого населения) и 340 000 подростков (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет)", – написал он в своем Telegram-канале.С этой позицией согласны и депутаты Госдумы, и российские сенаторы, поддержавшие инициативу.
Что запретят россиянам, решившимся на смену пола?
Новый закон запрещает трансгендерам усыновлять детей и быть опекунами или попечителями. Если же человек был женат или замужем, в случае смены пола его брак автоматически аннулируют.
Что будет с теми, кто сменил пол до введения закона?
Детей, если такие есть, у них никто отбирать не будет, объяснил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, закон не имеет обратной силы и не распространяется на "две с лишним тысячи случаев, когда это было сделано в соответствии с приказом Минздрава".
Но речь идет только о случаях, когда люди усыновили детей до вступления закона в силу.
Кому разрешат проводить хирургические вмешательства, несмотря на закон?
Подобные операции можно будет проводить только по медицинским показаниям. К ним относятся врожденные патологии и пороки развития, а также генетические и эндокринные болезни, при которых у детей нарушены функции половых органов.
В этом случае нужно будет собрать врачебную комиссию, которая рассмотрит случай и при необходимости выдаст медицинское заключение. С ним ребенку можно будет и провести необходимое вмешательство, и внести изменения в запись актов гражданского состояния.
Что законодатели отвечают тем, кто недоволен инициативой?
У закона есть и критики. Их позиция основана на том, что "транссексуализм" в Международной классификации болезней (МКБ), которая действует в России, является психическим расстройством. Исполнительный директор Национальной психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова в беседе с РБК
пришла к выводу, что в этом случае "запрет на такого рода вмешательство – на смену пола, на гормональную терапию – это прямой отказ человеку в медицинской помощи".
Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти замечания, отметил, что все опасения напрасны.
"Все эти обращения были экспертно проработаны в Думе. И на эти вопросы были даны ответы", – подчеркнул Песков.По его мнению, все действительно необходимые оговорки четко прописаны в законопроекте.
11:54:19 25-07-2023
других проблем то не осталось
11:56:13 25-07-2023
То-то Минздрав дал отрицательное заключение) Но Володину с Песковым виднее, конечно.
12:28:09 25-07-2023
Гость (11:56:13 25-07-2023) То-то Минздрав дал отрицательное заключение) Но Володину с П... Зачем врете?
12:57:41 25-07-2023
Гость (12:28:09 25-07-2023) Зачем врете?... с чего бы? Сейчас-то да, все уже быстро переобулись. А до того было много чего, в частности " мы считаем также необходимым учесть важность сохранения доступности медицинской помощи для тех граждан, у которых существуют соответствующие заболевания», – сказал замминистра" Искать подробно, уж извините, не буду.
12:01:36 25-07-2023
хорошо что володин не гей
12:14:38 25-07-2023
Ну хоть что то остановит эту ересь..
12:30:52 25-07-2023
Гость (12:14:38 25-07-2023) Ну хоть что то остановит эту ересь..... Ну да. Если сделать вид, что кого-то в природе не существует - то они тут же растворятся и исчезнут. Может, с диабетиками (например, нужное подставить) так же надо? Издать закон - все, диабета не существует. И будет всем счастье. Ну а что кто-то там помрет - так это издержки, сколько там у нас диабетиков в процентном соотношении от всего населения? Процент, два? Да это мелочи, не стоит обращать внимания. И вообще диабетики сами виноваты - сладкое там ели, вели неправильный образ жизни. Думали неправильно, не позитивненько.
13:43:30 25-07-2023
Гость (12:30:52 25-07-2023) Ну да. Если сделать вид, что кого-то в природе не существует... Почему вы диабет с расстройством и личности сравниваете? Почему человека решившего, что он к примеру Сталин держат в псих. больнице, а не делают ему пластическую операцию чтобы он был на него похож, а человека который решил, что он не мальчик, а девочка( и наоборот) должны делать операцию, а не лечить в псих.больнице?
10:57:20 26-07-2023
Гость (13:43:30 25-07-2023) Почему вы диабет с расстройством и личности сравниваете? По... гермафродитов тоже лечить в психушке? бывают сбои, когда у мужчин молоко из сосков льётся, например, ровно как и у женщины начинает совершенно реально расти борода, а ещё — не поверите — и те и те признаки встречаются. разумеется, это не тот случай, когда мальчик Петя стал всем говорить, что он девочка Валя. тогда кукуху и лечить, если с ним физиологически всё в порядке...
12:24:22 25-07-2023
Тот случай когда, мягко говоря, не умные люди принимают идиотские законы.
12:43:55 25-07-2023
Гость (12:24:22 25-07-2023) Тот случай когда, мягко говоря, не умные люди принимают идио... А у нас в последнее время были умные законы?..
13:32:08 25-07-2023
Гость (12:24:22 25-07-2023) Тот случай когда, мягко говоря, не умные люди принимают идио... Каждый думает в меру своей испорченности. По мне так наоборот, не умные люди в коем-то веке приняли нормальный закон.
13:39:55 25-07-2023
Гость (12:43:55 25-07-2023) А у нас в последнее время были умные законы?..... У вас их точно не было
13:40:27 25-07-2023
ЛГБТшная общественность негодует в комментариях ...
16:42:44 25-07-2023
Чучмек (13:40:27 25-07-2023) ЛГБТшная общественность негодует в комментариях ...... То есть людей, просто считающих, что нельзя никого гнобить по принципу "он не такой, ату его", не существует. Если ты не ЛГБТ, то ты автоматом должен быть согласен на то, чтобы их травили, лечили, убивали и т.д. Отличный подход.
17:03:34 25-07-2023
Гость (16:42:44 25-07-2023) То есть людей, просто считающих, что нельзя никого гнобить п... ЛГБТшников вообще вряд ли следует считать полноценными людьми
18:04:43 25-07-2023
Чучмек (17:03:34 25-07-2023) ЛГБТшников вообще вряд ли следует считать полноценными людьм... Был уже такой, помнится. Тоже так считал. Закончил, правда, не очень.
10:18:07 26-07-2023
Гость (16:42:44 25-07-2023) То есть людей, просто считающих, что нельзя никого гнобить п... Вы еще педиков поддержите, их же тоже все гнобят. А должны их поддержать, по-вашему? Может, партию детишек им предоставлять вовремя?
16:40:24 25-07-2023
Гость (13:43:30 25-07-2023) Почему вы диабет с расстройством и личности сравниваете? По... Потому что это такое расстройство, которое лечится. (Как и шизофрения, собственно, купируется во многих случаях. Человека вне обострения никто в психушке держать не будет) И это расстройство сейчас лечится именно операцией по смене пола. Другое пробовали - не помогает. А человек жить не может. Ну и еще потому, что сегодня депутаты решили, что смена пола - это фу и запретить. А завтра решат, что больной целиакией должен есть хлеб. Потому что не бывает таких болезней, при которых есть хлеб нельзя, это все Запад выдумал. Собственно, следующие - инвалиды. Закон приняли с ухмылками. Дальше кто будет?
16:45:54 25-07-2023
Гость (16:40:24 25-07-2023) Потому что это такое расстройство, которое лечится. (Как и ш... А вы специалист. Как давно пол поменять успели?
16:55:29 25-07-2023
Гость (16:45:54 25-07-2023) А вы специалист. Как давно пол поменять успели?... Опять двадцать пять. То есть сочувствовать можно только проблемам, которые испытал на своей шкуре? Как это - у меня такая же нога, и она не болит?
10:19:39 26-07-2023
Гость (16:55:29 25-07-2023) Опять двадцать пять. То есть сочувствовать можно только проб... Вот и посочувствуй педофилам, у них тоже свое видение мира.
10:29:54 26-07-2023
Гость (10:19:39 26-07-2023) Вот и посочувствуй педофилам, у них тоже свое видение мира.... О, классика. Педофил наносит вред окружающим. Человек, сменивший пол, нет. Скорее всего, рандомные окружающие его люди о том не узнают никогда, за редким исключением. Расходимся.
17:02:18 25-07-2023
Гость (16:40:24 25-07-2023) Потому что это такое расстройство, которое лечится. (Как и ш... Шизофреник опасен для себя и для окружающих. Чем опасен человек сменивший пол?
10:20:45 26-07-2023
Гость (17:02:18 25-07-2023) Шизофреник опасен для себя и для окружающих. Чем опасен чело... Пропагандой смены пола.
17:38:56 25-07-2023
Гость (16:40:24 25-07-2023) Потому что это такое расстройство, которое лечится. (Как и ш... не утрируйте!
16:48:34 25-07-2023
Гость (13:43:30 25-07-2023) Почему вы диабет с расстройством и личности сравниваете? По... потому что было признано, что в данном случае мозги исправить нельзя, следовательно менять тело
17:01:37 25-07-2023
Саша (16:48:34 25-07-2023) потому что было признано, что в данном случае мозги исправит... Знаем как это всё постепенно "признаётся" и для чего. Напр. хороший анализ провел Д.Перетолчин "История исключения гомосексуализма из списка психиатрических расстройств". В МКБ-11 которую мы собираемся принять уже любовь считается психическим расстройством.
17:45:18 25-07-2023
Саша (16:48:34 25-07-2023) потому что было признано, что в данном случае мозги исправит... Мозги изначально забивать этой хр...ю нечего было.. Болезнь у них.. Помните как Жириновский сказал.. Чемодан, вокзал, на... . Надеюсь в России этого никогда не узаконят!
18:03:33 25-07-2023
Гость (17:45:18 25-07-2023) Мозги изначально забивать этой хр...ю нечего было.. Болезнь... Ну да, конечно. То есть когда никто никому мозги не забивал, геев и лесбиянок не было. Расскажите это древним грекам. И даже в обществах, где их убивали, они никуда не девались. По вашей логике, раз они не размножаются, они давно должны были вымереть и вывестись. Но нет, по статистике людей нетрадиционной ориентации примерно 5% от популяции. Так же и с гендерной дисфорией - вы считаете, что если кому-то запретить смену пола, ему резко станет хорошо в своем теле? Даже если он не будет понимать, что с ним происходит?
17:12:35 25-07-2023
А что мы будем делать с неизлечимыми болезнями? Например Аутизм. Расстреливать больных? нет человека , нет проблемы?
10:23:24 26-07-2023
А с педиками что делать? Понять и простить?
17:16:38 25-07-2023
С какой целью запрещать? Ну сменил и сменил человек пол. Кому какое дело?
18:09:29 25-07-2023
Гость (17:16:38 25-07-2023) С какой целью запрещать? Ну сменил и сменил человек пол. Ком... 1. Потому что могут. Ну и потому, что очень нужен внутренний враг, которого можно сделать законной целью для травли. 2. Вы же не думаете, что их всерьез волнует какая-то там демография? Результат реальных действий по повышению рождаемости ведь не будет виден сразу. А так - опа, мы вон че придумали, мы хорошие. Щас все как-ак побегут размножаться.
10:27:28 26-07-2023
Гость (18:09:29 25-07-2023) 1. Потому что могут. Ну и потому, что очень нужен внутренний... Причем тут демография? Дело в другом, в том, что дурной пример заразителен. Что одобрение смены пола вселяет уверенность, что это нормально. А это НЕ нормально. И не надо уверять нас в обратном.
10:36:31 26-07-2023
Гость (10:27:28 26-07-2023) Причем тут демография? Дело в другом, в том, что дурной прим... Вы совсем ничего не понимаете? Есть болезнь. Гендерная дисфория. Пробовали лечить мозги - не получается. Никак. Единственный способ помочь таким людям - это поменять их тело. Это лечение. Камон, вы же не будете орать, что не надо лечить диабетика или там человека с муковисцидозом. И нет, эти люди не выпячивают свою смену пола, как правило, они резко меняют жизнь и окружение. Вы и не узнаете, что рядом с вами кто-то поменявший пол. Да оно и понятно - реакция общества у нас вполне предсказуема. И да, вы всерьез считаете, что для человека с гетероориентацией достаточно посмотреть на гея, чтобы захотеть стать геем, а для человека, нормально себя чувствующего в своем теле, достаточно узнать, что можно сменить пол, чтобы тут же кинуться его менять? Ну так тогда это должно работать и в другую сторону - покажите человеку гетеропару, и он тут же поменяется обратно)
20:18:09 25-07-2023
Судя по количеству оправданий Ромко/Юлька в комменты прорвалось... и давит, дескать этот изврат нормальный...
22:46:49 25-07-2023
Гость (20:18:09 25-07-2023) Судя по количеству оправданий Ромко/Юлька в комменты прорвал... Я знаю 100500 человек уклоняющихся от налогов, знаю 100500 человек, которых можно тряхануть на коррупцию. Но не знаю ни одного, кто бы поменял пол.
10:28:41 26-07-2023
Гость (22:46:49 25-07-2023) Я знаю 100500 человек уклоняющихся от налогов, знаю 100500 ч... Ну и кого вы тогда защищаете? Раз никого не знаете, сменившего пол.