Не совсем женщина. Почему трансгендеры побеждают на подиуме и спортивных аренах

Трансгендеры могут побеждать вне зависимости от личных качеств и мастерства?

11 июля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: соцсети

Победа на конкурсе "Мисс Нидерланды" трансгендера вызвала довольно бурную реакцию в мире шоу-бизнеса и соцсетях. Если прежде сменившие свой пол персонажи пробивали себе дорогу на спортивных аренах, то теперь добрались до конкурсов красоты, что можно считать своего рода знаковым событием.

Насколько объективны такие успехи лиц, меняющих половую принадлежность, чем они вызваны и к чему могут привести, попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

Выгоден как наркоторговля

Победа "вчерашнего мужчины" на конкурсе красоты не была самой первой, но уж точно стала самой громкой, поскольку случилась на общенациональном смотре самых прекрасных дам. Успех 22-летнего Рикки Колле, работающего моделью и актрисой, вызвал неоднозначную реакцию у местной публики и в интернете. Мнения в соцсетях разделились – одни пользователи хвалят победителя за смелость, другие пишут, что победить в конкурсе должна настоящая женщина, а не парень, напичканный "химией".

Жюри пояснило свой выбор тем, что "эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса". Теперь этот зажигавший "Мисс Нидерланды– 2023" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в Сальвадоре в начале 2024 года. В своем выступлении Колле поблагодарил своих родных и друзей за поддержку. "Семья дает мне силы, мне с этим провезло", – сказал он. Победитель также заверил публику, что чувствует себя сильным и желает показать пример другим, которым пока не удалось найти как свое место в жизни, так и самих себя.

Местная печать уже отметила, что впервые победительницей конкурса красоты стала не женщина. Или не совсем женщина. Недовольство таким выбором уже выразили пользователи соцсетей, обвинившие жюри, что оно сделало выбор из соображений пресловутой толерантности, а не исходя из внешних данных участниц конкурса.

Нидерландский политик, философ и юрист Ева Влаардингербрук категорически не согласилась с таким решением жюри. Она выдвинула (думается, весьма спорный) тезис о том, что "мужчины повсюду отнимают у женщин призы и возможности".

Организаторы, в свою очередь, уже заявили, что выбор победителя национального конкурса красоты является шагом вперед в борьбе за гендерное равноправие и инклюзивность. По мнению устроителей шоу, решение жюри является отражением прогрессивных ценностей страны, в которой защищаются права ЛГБТ и гендерная идентичность. Они также убеждены, что случившееся "открывает двери для всех людей, которые стремятся выразить свою индивидуальность и подчеркнуть свою уникальность вне зависимости от своей гендерной идентичности".

Следует напомнить, что впервые в конкурсе красоты "новоявленная женщина" приняла участие в 2018 году, это случилось в Испании. Правда, успеха Анджела Понсе не добилась. Однако в ноябре 2022 года на конкурсе красоты Miss Greater Derry в США победу одержал тучный и явно уступавший в привлекательности другим конкурсанткам трансгендер Брайан Нгуен. Издание Evie привело мнения пользователей соцсетей, одна из которых, Крисси, возмущенно написала, что "конкурс "Мисс Америка" скоро будет проходить без участия женщин". "Мужчины хотят сделать нас там неуместными", – подчеркнула она.

Политолог, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что повышенное внимание к такого рода публике активно поощряется бизнесом данного направления.

"Трансгендерный бизнес, если оценить ситуацию, является столь же выгодным, как и наркоторговля. Соответствующие компании получают пожизненного потребителя, препараты у них достаточно дорогие. И в отличие от наркоманов, трансгендеры быстро не умирают", - пояснил он amic.ru.

Большие старты — большая реклама

В спорте такое "смешение полов" идет полным ходом. Трансгендеры уже пробовали силы на Олимпийских играх.

А в январе нынешнего года чемпионат Европы по фигурному катанию в Финляндии на церемонии открытия выступил 59-летний представитель страны Суоми Минны-Марии Антикайнен, ранее Маркку-Пекка Антикайнен. Причем уверенно на льду трансгендер продержался только первые 20 секунд, после чего несколько раз падал. Посетители соцсетей тогда выражали опасение, что судьи вполне могут такого участника вывести на пьедестал почета. Из соображений толерантности, конечно же.

В мае серьезный резонанс вызвало решение американской велогонщицы Ханы Аренсман завершить спортивную карьеру после поражения на соревнованиях от трансгендера, сообщило британская газета Daily Mail.

При этом перспективы Аренсман оценивались как неплохие, ей всего 25 лет. Однако на решение оставить большой спорт повлияло именно нарушение гендерного равновесия. В интервью изданию она подчеркнула, что высказывается также "от лица других женщин". "Это продолжалось слишком долго и зашло слишком далеко. Такого никогда не должно было произойти, этого нельзя было допускать. Кто-то должен взять за это ответственность. Это нечестный спорт, и руководящим органам, которые самого начала должны были все учитывать в правилах, следует понять это. Конкретные люди, которые должны защищать наш спорт, не делают этого", – заявила спортсменка.

При этом Аренсман несколько раз подвергалась нападкам со стороны группы лиц, заявляющих о необходимости "защищать жертв несправедливого насилия".

Впрочем, соотечественницу поддержала волейболистка Пэйтон Макнабб, призвавшая запретить трансгендерам принимать участие в спортивных соревнованиях. Она заявила, что допускать этих лиц к женским соревнованиям несправедливо и небезопасно.

В апреле, как известно, российский МИД резко отреагировал на идею Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к соревнованиям спортсменов-трансгендеров. В министерстве отметили, что данные новшества являются еще одной каплей, "подтачивающей международно-признанные основы Олимпизма", а также "ставят под угрозу существование женского спорта", поскольку "к соревнованиям могут допускаться сменившие пол мужчины, имеющие явное физическое преимущество".

Также в МИД РФ убеждены, что спорт не должен становиться ареной для "сомнительных экспериментов", а "разделение на мужские и женские виды соревнований в традиционном понимании остается единственной честной нормой конкурентной спортивной борьбы".

Известная российская спортсменка, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, как только узнала от журналиста amic.ru тему публикации, сказала, что ей "стыдно даже все это обсуждать".

"Это позор какой-то для мирового спорта! И наша страна еще пытается с этими покровителями этих идиотских начинаний о чем-то говорить, договариваться! Не нужно позориться! Пусть, кто желает, во всем этом балагане участвует... Не думала, что когда-то увижу нечто подобное, а тем более придется обсуждать это. Не называйте меня, если будете мои слова приводить, это просто стыд какой-то..." - сказала она amic.ru.В западных странах тенденция к усилению роли трансгендеров будет усиливаться, несмотря на девальвацию представлений о красоте, а также особой роли женского спорта, уверен Кирилл Коктыш.

"Там, где правил бал капитал – это будет происходить, в остальном мире – не очень. Скажем, в Китае, коммунистическая партия старается следить за моральными нормами, а также ряде других стран. Спортивные соревнования, конкурсы красоты и прочие шоу превращаются в рекламу компаний, специализирующихся на трансгендерах. Резать курицу, несущую золотые яйца, западный крупный бизнес, конечно, не собирается", – подытожил эксперт.