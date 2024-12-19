Путин пообещал повысить выплаты бойцам, выполняющим боевые задачи в Курской области

Президент заверил, что все военнослужащие, которые выполняют задачи в Курской области, получат выплаты участников СВО, пусть и задним числом

19 декабря 2024, 17:14, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: кадр из трансляции

Президент Владимир Путин назвал упущением, что воюющие в Курской области не получают выплаты как бойцы СВО. На прямую линию к главе государства поступило сразу несколько обращений от военнослужащих, которые сообщили, что их ежемесячное денежное вознаграждение составляет порядка 40 тысяч рублей, а не 210, как обещает Минобороны при заключении контракта. Такая финансовая несправедливость возникла из-за того, что они находятся в зоне КТО, а не СВО.

"Это наше упущение. Для меня это неожиданная информация. Те бойцы, которые воевали на других участках фронта, они являются участниками боевых действий. И если их переместили в Курскую область, они все должны получать, я проверю. Наверное, есть те, кто раньше не воевал на линии боевого соприкосновения и сразу попал в Курскую область. Поэтому они не вошли в разряд участников специальной военной операции. Жаль, что военное ведомство не обратило на это внимание. Прежде всего, это их обязанность. Но все поправим, все получат то, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", – сказал Путин.