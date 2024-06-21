Путин пообещал вьетнамцам тысячу бюджетных мест в российских вузах
Об этом президент сказал во время визита в Ханой
21 июня 2024, 09:40, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин во время визита в Ханой пообещал вьетнамцам тысячу бюджетных мест в российских вузах, сообщают "Известия".
"На обучение вьетнамских граждан в следующем году у нас выделена квота в одну тысячу бюджетных мест", – сказал президент.
Накануне Путин посетил Вьетнам. Во время визита президент выступил перед СМИ и, в частности, указал, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом находится в числе приоритетов РФ.
09:46:48 21-06-2024
Чудесно
09:48:33 21-06-2024
молодца !
09:54:28 21-06-2024
Да что вы переживаете. Он и про пенсионный возраст обещал, и жд дорогу в Кызыл, и ВСМ, и 1800 гражданских самолетов до 2030, и много чего еще. Обещать не значит жениться.
10:06:07 21-06-2024
Гость (09:54:28 21-06-2024) Да что вы переживаете. Он и про пенсионный возраст обещал, и... А я думаю, что он не женится всё ?
15:16:48 21-06-2024
Гость (09:54:28 21-06-2024) Да что вы переживаете. Он и про пенсионный возраст обещал, и... Так остальным то он что обещает то и выполняет.
10:02:12 21-06-2024
У наших то, у родителей з/п по 200000₽ у мамы и папы+ дедам пенсию проиндексируют.
Нам зачем бюджет?
10:30:16 21-06-2024
С обязательной отработкой в России в течение пяти лет?
Согласны мы!
10:34:21 21-06-2024
Откуда такая щедрость, правильно а наши пусть на заводах вкалывают за 20 тысяч!
11:10:22 21-06-2024
Ой , как мы рады за вьетнамцев
11:15:53 21-06-2024
офигеть, вот это забота о собственном народе. Эта тысяча мест не дополнительно, а за счет квоты российским студентам. Слов нет. Когда политика рулит, экономика и социальная сфера страдают.
11:19:07 21-06-2024
а наши где будут учится? вьетнамцам бюджетное место а наши после школы пусть сразу на завод идут без образования, не учами легче управлять потом
11:22:14 21-06-2024
Гость (11:19:07 21-06-2024) а наши где будут учится? вьетнамцам бюджетное место а наши п... идите на сво, ваши дети тоже ко квоте пойдут
15:39:41 21-06-2024
Гость (11:19:07 21-06-2024) а наши где будут учится? вьетнамцам бюджетное место а наши п... Какие заводы, вон дружок сказал, что уничтожали пролетариат.........
11:31:46 21-06-2024
Новость то какая хорошая
11:50:37 21-06-2024
То Лам Путину красную дорожку и почетный караул в аэропорту, а Путин ему 1000 бюджетных мест в вузах
12:29:06 21-06-2024
Это разбазаривание народного достояния страны
13:02:58 21-06-2024
Гость (12:29:06 21-06-2024) Это разбазаривание народного достояния страны... Ну вы даете, честное слово. Они считают, что это их личные денежки и ресурсы. И они деньги налогоплательщиков с барского плеча могут в виде особой милости давать на какие-то нужды. А так им нужнее, чем каким-то холопам. Вспомните Медведева и его речи.
13:31:30 21-06-2024
Гость (13:02:58 21-06-2024) Ну вы даете, честное слово. Они считают, что это их личные д... Так значит Алла Борисовна то была права про холопов..
13:33:21 21-06-2024
В открытую злят народ и не стесняются
15:45:47 21-06-2024
Гость (13:33:21 21-06-2024) В открытую злят народ и не стесняются... На ум и приходит цитата бургомистра о народе, в исполнении любимого Евгения Леонова, в фильме "Убить дракона"
16:21:07 21-06-2024
Гость (15:45:47 21-06-2024) На ум и приходит цитата бургомистра о народе, в исполнении л...
Какая именно? Там каждая строчка прекрасна. Только в нынешнее время этот фильм ни за что не покажут в эфире.
— Откуда же они все это видят?
— Через окна. Сидят дома за окнами и смотрят.
— А сколько у нас всего открытых окон?
— Все открыты.
— Ни в чем меры не знаем. Ну что же... Открытые окна будем закрывать.
16:51:42 21-06-2024
Гость (16:21:07 21-06-2024) Какая именно? Там каждая строчка прекрасна. Только в нын... когда Ланцелот прибыл в город и народ встал в очередь, что бы приветствовать его)
16:02:11 21-06-2024
Может путевки во Вьетнам подешевеют.....................
17:11:19 21-06-2024
Ну слава богу, вьетнамцев образованных станет больше