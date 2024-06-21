Путин пообещал вьетнамцам тысячу бюджетных мест в российских вузах

Об этом президент сказал во время визита в Ханой

21 июня 2024, 09:40, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время визита в Ханой пообещал вьетнамцам тысячу бюджетных мест в российских вузах, сообщают "Известия".

"На обучение вьетнамских граждан в следующем году у нас выделена квота в одну тысячу бюджетных мест", – сказал президент.

Накануне Путин посетил Вьетнам. Во время визита президент выступил перед СМИ и, в частности, указал, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом находится в числе приоритетов РФ.