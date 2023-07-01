Путин поручил изменить условия ипотеки для многодетных семей

Возможность повысить максимальную сумму будут рассматривать для всех регионов России, кроме столичных

01 июля 2023, 07:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин поручил изменить некоторые условия ипотеки для многодетных семей. Как сообщает РИА Новости, они могут коснуться максимальной суммы займа для семей, в которых воспитываются трое и более детей, не достигших возраста 18 лет.

Поручение дано правительству. Доклад следует предоставить до сентября 2023 года. При этом возможность повысить максимальную сумму будут рассматривать для всех регионов России, кроме столичных – Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, что в октябре 2022 года правительство продлило действие семейной ипотеки. Успеть оформить кредит на покупку квартиры или дома на льготных условиях можно будет до 1 июля 2024 года. Кроме того, в конце 2022 года ее действие расширили на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок, а не два.