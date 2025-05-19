Путин поручил изучить возможность создания плантаций "супердеревьев"
Уже к 1 июля правительство должно подготовить отчет
19 мая 2025, 15:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить перспективы создания генно-модифицированных пород деревьев. Как сообщает Newsler.ru, соответствующее распоряжение главы государства включено в список поручений, опубликованный на официальном сайте Кремля.
До 1 июля 2025 года правительство совместно с заинтересованными организациями должно подготовить предложения о возможности научных исследований и опытно-конструкторских работ. Их цель – вывести новые породы деревьев с заданными характеристиками, в том числе со специфической морфологией и ускоренным ростом древесины.
Инициатива направлена на изучение потенциала создания специализированных лесных плантаций. Особое внимание следует уделить возможностям коммерческого использования полученной с таких "ферм" древесины – ожидается, что это позволит создать новые перспективы в лесозаготовительной отрасли и способствовать развитию инновационных подходов в лесном хозяйстве.
15:52:08 19-05-2025
Нужны дубы-колдуны высотой до 300 метров.
16:25:18 19-05-2025
- (15:52:08 19-05-2025) Нужны дубы-колдуны высотой до 300 метров. ...
Планируют в реале на деревянный рубль перейти
15:55:22 19-05-2025
китацам уже нечего продавать?
15:59:42 19-05-2025
Мы уже поняли, то леса вырублены
16:00:41 19-05-2025
ярды готовьте )) министрам и госкорпам и это по плечу ))
16:03:16 19-05-2025
Главное Чубайса на это дело направить...
16:05:01 19-05-2025
Шикарно было бы сделать ГМО деревья для Кулундинской степи.
Там уже большое количество лесополос выбито
16:05:26 19-05-2025
самый злобный вредитель леса - Рослесхоз, и адепт его Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.
16:32:17 19-05-2025
Musik (16:05:26 19-05-2025) самый злобный вредитель леса - Рослесхоз, и адепт его Минист...
Что с вами случилось? Вы перешли с тёмной стороны на светлую?
21:03:22 19-05-2025
Гость (16:32:17 19-05-2025) Что с вами случилось? Вы перешли с тёмной стороны на све... Как-то так получилось.
16:22:36 19-05-2025
А кстати как РПЦ относится ко всему этому гм . Одобрямс конечно же?) это же не аборты
16:23:31 19-05-2025
Путин нашел новую нефть, теперь наша страна из трубостана превратится в лесостан))), цель нашей власти сырьевая экономика на десятилетия вперёд.
16:25:06 19-05-2025
А чем ему ещё заняться?
21:17:50 19-05-2025
Все. Деменция.
09:24:58 20-05-2025
Так это... у нас это вроде как законом запрещено) "Начиная с 2016 года в России действует закон о запрете на выращивание и разведение в России генно-модифицированных организмов и продукции с их использованием."