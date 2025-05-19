Путин поручил изучить возможность создания плантаций "супердеревьев"

Уже к 1 июля правительство должно подготовить отчет

19 мая 2025, 15:45, ИА Амител

Деревья в Барнауле / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить перспективы создания генно-модифицированных пород деревьев. Как сообщает Newsler.ru, соответствующее распоряжение главы государства включено в список поручений, опубликованный на официальном сайте Кремля.

До 1 июля 2025 года правительство совместно с заинтересованными организациями должно подготовить предложения о возможности научных исследований и опытно-конструкторских работ. Их цель – вывести новые породы деревьев с заданными характеристиками, в том числе со специфической морфологией и ускоренным ростом древесины.

Инициатива направлена на изучение потенциала создания специализированных лесных плантаций. Особое внимание следует уделить возможностям коммерческого использования полученной с таких "ферм" древесины – ожидается, что это позволит создать новые перспективы в лесозаготовительной отрасли и способствовать развитию инновационных подходов в лесном хозяйстве.